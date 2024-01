Apple Watch 7 rund 110 € günstiger – Proshop verschleudert LTE-Variante!

Der Online-Shop Proshop bietet derzeit die Apple Watch 7 in der LTE-Variante zu einem spannenden Kurs an. Ihr zahlt hier gerade rund 24 Prozent weniger als beim nächstbesten Anbieter. Allerdings handelt es sich nicht um einen Bestpreis. Ob Ihr hier dennoch zuschlagen solltet, verrät Euch nextpit in diesem Deal-Check.