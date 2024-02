Apple Watch 9 erstmals unter 400 € – Nur heute zum Bestpreis sichern!

Cyberport hat heute wieder einen spannenden Tagesdeal für Euch auf Lager. Ihr könnt Euch die Apple Watch 9 in der 45-mm-Variante gerade zum bisherigen Bestpreis sichern. Allerdings müsst Ihr Euch beeilen, denn die Stückzahl ist stark limitiert. Alle Infos zum Deal erhaltet Ihr in diesem Deal-Check.

Die Smartwatch-Serie von Apple zählt zweifellos zu den beliebtesten Wearables auf dem Markt. Nicht nur als Statussymbol eignen sich die Uhren hervorragend, sondern auch der Funktionsumfang, die hervorragende Verarbeitung und das zielgenaue Tracking wissen zu überzeugen. Cyberport verkauft die 45-mm-Variante der Apple Watch 9 in der Farbe Mitternacht jetzt für 385 Euro – allerdings nur heute und in sehr begrenzter Stückzahl.

Die Apple Watch 9 besticht, wie auch die Vorgängermodelle, vor allem durch eine unglaublich gute Verarbeitung, das beständige Design und ein überragendes Retina-LTPO-Display. Dieses kann sogar auf bis zu 2.000 Nits aufhellen. Mit watchOS hat Apple zudem ein Betriebssystem geschaffen, das Euch zahlreiche Smartwatch-Funktionen bietet und das letzte bisschen Leistung aus der Uhr herauskitzelt.

Die Apple Watch 9 bietet beim Design keine Neuerungen: An der rechten Seite gibt's die dreh- und drückbare Krone sowie einen weiteren Button. / © nextpit

Natürlich erwarten Euch hier auch zahlreiche Fitness-Funktionen, wie etwa ein akkurates Herzfrequenz- oder GPS-Tracking und darüber hinaus verfügt die Smartwatch über eine zuverlässige Sturzerkennung. Welche Features Euch sonst noch erwarten, erfahrt Ihr in unserem Test zur Apple Watch 9.

Apple Watch 9 für 385 Euro – Wie gut ist der Deal wirklich?

Vorab sei gesagt, dass die Apple Watch (zum Vergleich) in dieser Konstellation noch nie günstiger war. Mit einem Gehäusedurchmesser von 45 mm, GPS-Funktion (Achtung: Keine LTE-Variante) und Mitternachts-Farbe zahlt Ihr in der Regel deutlich über 400 Euro. So liegt auch der nächstbeste Preis für ein Neugerät mit 420 Euro noch einmal höher.

Seit einigen Monaten fällt die Uhr jedoch im Wert und so war es nur eine Frage der Zeit, bis ihr einen solchen Preis erzielt. Dennoch gab es die Uhr bisher nicht für weniger als 400 Euro. Allerdings ist die Apple Watch für Android-Fans eher uninteressant, da Ihr nicht alle Funktionen in vollem Umfang nutzen könnt. Dennoch gilt für diesen Deal, dass Ihr hier ordentlich Geld bei einem der beliebtesten Apple-Produkte spart. Seid Ihr also schon länger auf der Suche der Apple Watch 9, könnt Ihr hier getrost zugreifen, falls Ihr schnell genug seid.

Was haltet Ihr von diesem Angebot? Ist die Apple Watch 9 für weniger als 400 Euro interessant für Euch? Lasst es uns wissen!