Apple Watch jetzt mit "Running Track-Mode": Welche Modelle werden unterstützt?

Apple hat Ende 2022 die Funktionen "Laufstrecke" und "Automatische Laufstreckenerkennung" für seine Smartwatches eingeführt. Letztere war zunächst unter dem Namen "Running Track-Mode" nur in den USA verfügbar. Nun liefert Cupertino das Update in fünf weitere Länder aus. NextPit informiert Euch jetzt, was das Update kann und welche Modelle der Apple Watch Series es erhalten.

Apple weitet die automatische Track-Erkennung der Watch auf weitere Länder aus.

Die Funktion erkennt automatisch Outdoor-Tracks mithilfe von GPS und Maps.

Sie ist in den USA verfügbar und kommt jetzt nach Großbritannien, Kanada, Deutschland, Italien und Australien.