Aqara Motion Sensor P1 im Test: smarter Bewegungsmelder für 25 Euro!?

So simpel wie die Aqara-Home-App aufgebaut ist, so simpel ist leider auch der 360-Grad-Standfuß, den Ihr nur mit vorgegebenen Klebepunkten an glatten Oberflächen anbringen könnt. Der Aqara Motion Sensor P1 kostet 25,99 Euro UVP. Mit dem Code NEXTPITP1 bekommen NextPit-User von 30. Januar bis 5. Februar ordentliche 15 % Rabatt auf den Bewegungssensor.

Die kompakte Packung enthält den Aqara Motion Sensor P1, einen 360-Grad-Standfuß und eine Bedienungsanleitung. Während sich auf der Vorderseite ein Lichtsensor befindet, gibt es auf der Rückseite des Aqara Motion Sensor P1 einen Knopf, den Ihr für die Einrichtung in der App braucht. Den Aqara Motion Sensor P1 könnt Ihr mit Hilfe des 360-Grad-Standfußes problemlos an sämtlichen glatten Oberflächen anbringen. Wie genau Ihr den Motion Sensor P1 montiert, ist komplett Euch überlassen. Den Aqara Motion Sensor P1 könnt Ihr stehend, schräg oder kopfüber an glatten Oberflächen anbringen.

Performance

Dank des breiten Sichtfeldes und des integrierten Bewegungssensors erkennt der Aqara Motion Sensor P1 Bewegungen verlässlich und auf Anhieb. In der Aqara-Home-App könnt Ihr zwischen drei Empfindlichkeitsstufen wählen und Erkennungsintervalle festlegen.

Gefällt:

schnelle, makellose Bewegungserkennung auch im Dunkeln

sehr viele Einstellungsmöglichkeiten in Aqara-Home-App

Gefällt nicht:

-

So klein der Motion Sensor P1 von Aqara ist, so groß ist die Leistung, die im Gerät steckt. Dank des PIR-Bewegungssensors im Motion Sensor P1 funktioniert die Bewegungserkennung makellos. Dabei hilft das breite Sichtfeld von 170 Grad für bis zu vier Meter und 150 Grad für bis zu sieben Meter. Der Aqara Motion Sensor P1 erkennt Bewegungen auch im Dunkeln auf Anhieb. Und: Es ist auch ein Helligkeitssensor im Gehäuse verbaut. Damit könnt Ihr bestimmte Aktionen etwa nur im Dunkeln auslösen – oder im Hellen. Es wäre beispielsweise wenig sinnvoll, wenn der Bewegungsmelder tagsüber ein Licht einschaltet, was sich so verhindern lässt.

In der Aqara-Home-App könnt Ihr für die Bewegungserkennung zwischen drei Empfindlichkeitsstufen wählen. Im Praxistest sind bei den Empfindlichkeitsstufen nur sehr geringe Unterschiede aufgefallen. Hier ist die Rede von zwei bis drei Metern Unterschied mit jeder weiteren Reduktion der Empfindlichkeitsstufe. Jedoch ist die Wahl der Empfindlichkeitsstufe von Vorteil, wenn Euch nicht daran gelegen ist, dass jede Bewegung registriert wird.

Dank des breiten Sichtfeldes registriert der Aqara Motion Sensor P1 auch kopfüber sämtliche Bewegungen / © NextPit

Der Handlungsspielraum mit dem Motion Sensor P1 ist grenzenlos. Ihr könnt eine eigene Alarmanlage bauen oder Euch von der Aqara-Home-App per Push-Benachrichtigung ein schlechtes Gewissen machen lassen, wenn Euch der Aqara Motion Sensor P1 ab einer bestimmten Uhrzeit noch am Kühlschrank erwischt. Die genannten Automationen funktionieren nach einem einfachen Prinzip: Ihr legt fest, was passieren soll, sobald etwas Bestimmtes geschehen ist – also im konkreten Fall eine Bewegung erkannt wurde.

In der Aqara-Home-App stehen Euch sehr viele Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung / © NextPit

Schließlich könnt Ihr in der Aqara-Home-App eine Auslöseanzeige für die Bewegungserkennung in Form eines blauen Anzeigelichts aktivieren. Und es gibt konfigurierbare Erkennungsintervalle von zehn Sekunden bis drei Minuten. Das sorgt dafür, dass der Sensor nicht ständig feuert und Euch beispielsweise nicht alle zehn Sekunden, sondern nur alle drei Minuten schimpft, wenn Ihr am Kühlschrank hantiert.