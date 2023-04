Aqara Video-Türklingel G4 im Test: smarte Klingel mit Sprachsteuerung

Lange mussten wir uns gedulden, nun ist die smarte Video-Türklingel Aqara G4 endlich auf dem Markt. Neben einem hochwertigen Design strotzt die smarte Video-Türklingel vor Features und ist zudem mit diversen Smart-Home-Diensten kompatibel. In diesem Zusammenhang wird Aqara bei der G4 die Kompatibilität mit Matter in Zukunft ergänzen.

Die smarte Video-Türklingel Aqara G4 ist ein ausgezeichnetes Smart-Home-Gadget mit zahlreichen Features in der Aqara-Home-App. Die Video-Türklingel und auch der Türgong sind solide verarbeitet und hochwertig designed. Die Einrichtung der Klingel und das Setup in der Aqara-Home-App klappen simpel und schnell.

Zu guter Letzt verfügt die G4 über eine IP-Zertifizierung. Um welche es sich genau handelt, sagt Aqara nicht. In diesem Zusammenhang verspricht Aqara aber eine problemlose Nutzung der Video-Türklingel sowohl an warmen, sonnigen Tagen als auch an kalten Wintertagen und an regnerischen Tagen.

App und Bedienung

Die Aqara-Home-App platzt förmlich von Einstellungsmöglichkeiten. Neben den vielen Einstellungsmöglichkeiten besticht die Aqara-Home-App mit ihrer Übersichtlichkeit und Benutzerfreundlichkeit. Die Bildqualität überzeugt ebenso und mit den Stimmverzerrern hat sich Aqara nicht die Chance entgehen lassen, ein witziges Feature mit aufzunehmen.

Gefällt mir:

Riesige Palette an Einstellungsmöglichkeiten in der Aqara-Home-App

Solide Gesichtserkennung

Nachtsichtmodus

Gute Bildqualität

Gefällt mir nicht:

-

Die Aqara-Home-App ist mit so vielen Einstellungsmöglichkeiten vollgepackt, da wissen wir gar nicht wo wir überhaupt sollen. Lasst uns beim Hauptmenü beginnen. Hier habt Ihr unter anderem Zugriff auf den Ereignisverlauf und die Alben. In den Alben findet Ihr sämtliche Videos und Screenshots, die Ihr mit der G4 aufgenommen habt. Diese werden in der kostenlosen Cloud bis zu sieben Tage lang gespeichert. Optional könnt Ihr eine Micro-SD-Karte mit bis zu 512 GB Speicherplatz verwenden. Ein Vorteil bei der Verwendung einer Micro-SD-Karte ist, dass eine 24/7-Aufnahme der G4 möglich ist. Eine weitere Voraussetzung um die 24/7-Aufnahme der G4 zu ermöglichen, ist die Verkabelung der smarten Türklingel. Zeitnah wird es noch eine weitere Möglichkeit der Sicherung geben. Ihr könnt Eure Bilder und Videos kostenlos in einem SMB-Protokoll oder einem NAS-System sichern.

Die Kamera der G4 verfügt mit 1920 × 1080 Pixeln über eine ordentliche Auflösung. / © NextPit

In den "weiteren Einstellungen" findet Ihr Optionen für die Türklingel, den Klingelton, Eure Videos und Euren Alarm und könnt gespeicherte Gesichter verwalten. In den Einstellungen für die Türklingel könnt Ihr den Energiesparmodus aktivieren, Einstellungen für das Anzeigelicht vornehmen, die Gerätelautstärke festlegen und den DND-Modus steuern. Der DND-Modus ist vor allem für Familien mit kleinen Kindern ein praktisches Feature. Denn mit dem DND-Modus legt Ihr einen Zeitraum fest, in dem die Türklingel nicht klingeln und niemanden aufwecken soll. Außerdem könnt Ihr einen Diebstahl-Alarm per Schieberegler aktivieren. Die Türklingel sendet Euch dann einen Alarm, sollte jemand versuchen, die Türklingel zu klauen.

In der Aqara-Home-App könnt Ihr zahlreiche Einstellungen für die Türklingel vornehmen. / © NextPit

In den Einstellungen für Euren Klingelton könnt Ihr standardmäßig zwischen drei Klingeltönen wählen. Zusätzlich habt Ihr aber auch die Möglichkeit, benutzerdefinierte Klingeltöne hinzuzufügen. Schließlich gibt's noch eine Option, um die Lautstärke des Klingeltons festzulegen.

Für den Klingelton könnt Ihr die Lautstärke festlegen. Außerdem stehen Euch drei Klingeltöne zur Auswahl bereit – und Ihr könnt der Aqara G4 sogar eigene Klingeltöne verpassen. / © NextPit

Und sonst? Ihr könnt die aktuelle Uhrzeit als Wasserzeichen über die Videos legen, könnt Einstellungen für die Infrarot-Nachtsicht festlegen und einen persönlichen Sichtschutzbereich festlegen. Besonders der persönliche Schutzbereich ist, wenn es um das Thema Privatsphäre geht, ein tolles Feature. So könnt Ihr beispielsweise Bereiche, wo Teile des Grundstücks eines Nachbarn zu sehen sind, schwärzen und somit unkenntlich machen.

Bei den Einstellungen für die Videos könnt Ihr die Infrarot-Nachtsicht einstellen und Bereiche schwärzen. / © NextPit

In den Alarmeinstellungen verwaltet Ihr die Gesichtserkennung und könnt im Bereich des Gesichtsmanagement Gesichter hinzufügen. Schließlich könnt Ihr ein Passwort erstellen und ändern und Offline-Benachrichtigungen des Geräts per Schieberegler steuern.

Auch für den Alarm der G4 bietet Euch die Aqara-Home-App mehrere Einstellungsmöglichkeiten. / © NextPit

Matter-tauglich ist die smarte Video-Türklingel leider noch nicht. Das liegt daran, dass Matter Kameras (noch) nicht unterstützt. Allerdings garantiert Aqara auf der eigenen Website, dass die Kompatibilität mit Matter folgen soll. Wann genau die smarte Video-Türklingel Matter-tauglich ist, ist leider nicht bekannt. Sobald sich das ändert, informieren wir Euch auf NextPit.de!

Das wohl mit Abstand lustigste Feature sind die Stimmverzerrer. Die G4 kann Euch wie einen Clown, einen Roboter oder – um es mit Aqaras Worten zu beschreiben – wie einen Onkel klingen lassen. Was wie ein albernes Feature klingen mag, ist in Wirklichkeit nicht ganz irrelevant. Denn Aqara möchte Euch mit dieser Funktion eine weitere Möglichkeit geben, Eure Privatsphäre zu wahren.

Abgesehen von einem schmaleren Gesicht (Danke vielmals) und einem Halloween-Zombie-Look sind Personen auch im Nachtsichtmodus gut erkennbar. / © NextPit

Die smarte Video-Türklingel verfügt über eine hervorragende Gesichtserkennung. Die G4 ist in der Lage, bis zu 30 Gesichter zu speichern. Apropos Gesichtserkennung – die Kamera der G4 hat einen 162-Grad-Blickwinkel und Full-HD-Auflösung. Zudem verfügt die smarte Video-Türklingel über einen aktiven Nachtsichtmodus, also mit Infrarotscheinwerfer. Schließlich ist die Video-Türklingel mit Alexa, Google oder auch Apple Home kompatibel und unterstützt zudem noch HomeKit Secure Video. Und wie bei anderen Aqara-Gadgets könnt Ihr Routinen festlegen – so wird dann beispielsweise ein Außenscheinwerfer angeschaltet, sobald die Kamera eine Bewegung erkennt.

Im Test hat die Kommunikation zwischen Türklingel-Modul und Gong-Modul stets einwandfrei funktioniert. Wir hatten während des Zeitraums keinen einzigen Aussetzer oder verpasstes Klingeln.