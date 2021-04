Asus ROG Phone 5 im Test: Übertrieben, aber relevant!

Mit dem Asus ROG Phone 5 bringt der Hersteller wieder einmal das leistungsstärkste Android-Handy auf den Markt! Aber ist ein Handy, das zwischen 800 und 1.000 Euro kostet und als Gaming-Handy eher in einer Nische fällt, wirklich relevant? Meiner Meinung nach ja und warum das so ist, erfahrt Ihr im vollständigen Testbericht!

Was mir wirklich gut gefällt, ist, dass der Gaming-Gedanke eher angedeutet als eingetrichtert wird. Das dezente "GLHF" (Good luck, have fun, eine gängige Floskel bei kompetitiven Online-Spielen) auf dem metallisch roten Dual-SIM-Anschluss ist ein gutes Beispiel dafür.

Display: Ein superflüssiger 144-Hz-Amoled-Bildschirm

Das Asus ROG Phone 5 verfügt über ein 6,78 Zoll großes Samsung Amoled-Panel mit einem Seitenverhältnis von 20,4:9 und einer Full-HD+-Auflösung von 2.448 x 1.080 Pixeln bzw. 395 ppi. Das flache Display bietet außerdem eine adaptive Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, eine Touch-Abtastrate von 300 Hz und eine maximale Helligkeit von 800 nits.

Kurz gesagt, ich mochte:

die außergewöhnliche hohe Bildwiederholrate

reaktionsschnelle und präzise Touch-Steuerung im Spiel

Ablesbarer Bildschirm bei allen Lichtverhältnissen

Kurz gesagt, ich mochte nicht:

die adaptive Bildwiederholrate ist nicht intelligent genug

kein QHD+ (ist aber verständlich)

Asus hat bei seinem ROG Phone 5 alles auf ein flüssiges Display gesetzt. Eine Fluidität, die sich durch die Bildwiederholrate, die Touch-Abtastrate und die Touch-Reaktionszeit ergibt.

Beginnen wir mit der Bildwiederholrate. Sie kann auf 60, 120 oder 144 Hz eingestellt werden, ist aber "adaptiv". Dieser Begriff der "adaptiven" Rate ist von Android-Hersteller zu Android-Hersteller unterschiedlich und besagte Anpassung ist nicht immer relevant. Was die Systemschnittstelle und die Benutzeroberfläche jeder App betrifft, wird die Aktualisierungsrate standardmäßig auf die von Euch gewählte Einstellung gesetzt.

So weit, so gut. Aber mir sind einige Ungereimtheiten aufgefallen, wie zum Beispiel auf YouTube. In der Standardeinstellung 120 Hz wird die Oberfläche der YouTube-Anwendung mit 120 FPS gut dargestellt, und wenn ich die Wiedergabe eines Videos starte, schaltet der Bildschirm auf 60 Hz um, was normal ist. Auf der anderen Seite wird die Oberfläche bei 144 Hz standardmäßig zwar in 144 FPS dargestellt, aber ich gehe nur auf 120 Hz runter, wenn ich ein Video abspiele. Eine Wahl, die im Hinblick auf den Energieverbrauch nur recht wenig Sinn ergibt.

Das ROG Phone 5 bietet ein Display mit 144 Hertz! / © NextPit

Bei Spielen treten diese Probleme nicht wirklich auf, außer in den Menüs einiger Spiele, die offensichtlich auf 30/60 FPS festgelegt sind. Und auch wenn die Anzahl der Spiele, die 144 Hz unterstützen, marginal bleibt, war es ein absolutes Vergnügen, CoD Mobile in 120 FPS oder Genshin Impact in konstanten 60 FPS zu spielen.

Kommen wir zur Touch-Abtastrate! Beim ROG Phone 5 wird sie auf 300 Hz erhöht. Das bedeutet, dass der Bildschirm 300 Mal pro Sekunde nach einer neuen Berührung schaut. Kombiniert Ihr das mit der 24,3 ms Touch-Latenz (die Verzögerung zwischen Berührung und Befehlsausführung) und Ihr habt einen echten Vorteil in Multiplayer-Spielen.

Gerne hätte ich eine bessere QHD+-Auflösung wie z.B. beim Samsung Galaxy S21 Ultra gehabt, aber diese Wahl hätte der Akkulaufzeit des ROG Phone 5 sicher zu sehr geschadet. Abgesehen davon ist der Bildschirm des Asus ROG Phone 5 außergewöhnlich flüssig für Spiele, aber auch für alle anderen Multimedia-Inhalte.