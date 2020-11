Bewirb Dich jetzt: Wir suchen 10 Tester für das OPPO Reno4 Z 5G

Zusammen mit OPPO suchen wir in der NextPit-Community zehn (!) Mitglieder, die Lust haben, das Reno4 Z 5G zu testen – und ihre Erfahrungen zu teilen. Das Beste ist: Wer seine Aufgaben erfüllt, darf das Telefon am Ende behalten.

Es ist erst wenige Wochen her, dass OPPO seine dreiteilige Reno4-Serie vorgestellt hat. Das Reno4 Z 5G kann sich sehen lassen: Für weniger als 400 Euro gibt es hier 5G, Schnellladen mit 18 Watt, Snapdragon 765 mit 8 GByte Arbeitsspeicher und ein rasantes 120-Hz-Display.

Das Reno4Z 5G sieht auch gut aus! / © OPPO

Wie kann ich mich bewerben?

Mitmachen ist ganz einfach. Hinterlasse bis kommenden Mittwoch, den 18. November 2020 bis 23:59 Uhr einen Kommentar unter diesem Artikel und schreibe uns, warum genau Du die richtige Person bist, das neue OPPO Reno4 Z 5G zu testen. Wir suchen dabei Leute aus der NextPit-Community, die beispielweise gerne fotografieren oder viel unterwegs sind, die etwa ausgiebig auf dem Smartphone zocken oder schon immer mal wissen wollten, wie sich ein 120-Hertz-Display und 5G anfühlen.

Bitte gebt unbedingt in Eurer Bewerbung an, in welcher dieser Kategorien Ihr Euch selbst seht und wie Ihr das OPPO Reno4 Z 5G gerne testen würdet.

Wir benachrichtigen die zehn Gewinner per E-Mail und geben diese glücklichen Tester dann auch hier in diesem Artikel bekannt.

Was erwartet mich beim Test?

Wir haben passend auf die oben genannten Kategorien einige Aufgaben für Euch vorbereitet, die Ihr zuhause mit dem Reno 4 Z 5G lösen könnt. Schildert dann im OPPO-Forum hier bei NextPit Eure Erfahrungen. Wir haben Euch hierfür einen kleinen Leitfaden erstellt, der Euch diese Aufgabe erleichtern soll.

Alle Teilnehmer, die im Forum ihre Erfahrungen teilen, dürfen das Reno4 Z 5G behalten.

Bitte beachtet, dass für diese Aktion unsere Teilnahmebedingungen gelten und MitarbeiterInnen der NextPit GmbH sowie ihre Angehörigen von der Teilnahme ausgeschlossen sind.