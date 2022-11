Black Friday bei Whoop: Ganz besonderer Fitnesstracker 20 % günstiger

Fitnesstracker gibt es tatsächlich wie Sand am Meer. Dabei unterscheiden sie sich häufig nur in Form und Farbe, sind aber von den Funktionen her relativ identisch. Bei Whoop läuft da einiges etwas anders, denn Ihr kauft Euch hier kein Gerät, sondern schließt ein Abo ab. Das bedeutet, dass Ihr immer den neuesten Tracker erhaltet, sollte Euer Abonnement noch mindestens sechs Monate laufen. Eben diese Abos über 12 und 24 Monate bietet Whoop zum Black Friday um 20 Prozent vergünstigt an! Bestandskunden von Whoop bekommen übrigens ebenfalls den Rabatt, wenn sie ihr Abo verlängern. Hier kommt der Black-Friday-Check von NextPit!