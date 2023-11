Bose Soundbar zum Bestpreis: So gut ist das Angebot wirklich!

Bei Amazon und Otto gibt es unzählige Angebote zum Cyber Monday , wodurch einige Deals gerne in der Menge verschwinden. Ein solches Angebot betrifft die Bose Solo Soundbar II, die Ihr zum derzeitigen Bestpreis beim größten Online-Versandhaus bekommt. Ob sich der Deal wirklich lohnt und welche spannende Alternative auf Euch wartet, erfahrt Ihr in diesem Deal-Check.

Ein Smart-TV (zur Kaufberatung) ist schon etwas Feines. Gerade neuere Bildschirmtechnologien wie OLED, QLED, Mini-LED oder sonst ein LED bringen eine ausgezeichnete Bildqualität in die heimischen Wohnzimmer. Allerdings haben rund 90 Prozent der Geräte ein großes Problem – die Lautsprecher. Abhilfe schafft hier in der Regel ein Soundsystem oder eine Soundbar. Möchtet Ihr Euch letztere anschaffen, könnt Ihr bei Amazon und Otto gerade die Bose Solo Soundbar II zum Preis von 139 Euro schießen.

Die Bluetooth-Soundbar nutzt zwei angewinkelte Full-Array-Treiber, mit denen sich der Raum mit Klang füllen lässt und verfügt über einen Dolby Decoder, mit dem der Ton aufbereitet wird. Euch stehen verschiedene Sound-Modi zur Verfügung, wobei der "Dialogue-Mode" beispielsweise den Equalizer so einstellt, dass Ihr Gespräche besser hört und diese nicht von der Soundkulisse unterdrückt werden. Bass-Fans müssen hier jedoch auf einen Subwoofer verzichten.

Wie gut ist der Cyber-Monday-Deal von Amazon und Otto wirklich?

Ihr zahlt bei beiden Händlern gerade den Bestpreis für die Bose-Soundbar. Der nächstbeste Preis liegt bei MediaMarkt, die immerhin 167,99 Euro verlangen. Allerdings handelt es sich nicht um einen Allzeit-Tiefstpreis. Denn dieser lag einmalig bei 89,90 Euro. Dabei handelte es sich um ein Angebot zu Beginn des Jahres, das nur sehr kurz hielt. Seitdem ist der Preis für die Bluetooth-Soundbar wieder deutlich gestiegen und hat sich auf durchschnittlich 170 Euro gefestigt.

Habt Ihr Interesse an der Soundbar, könnt Ihr hier also zugreifen. Natürlich könnt Ihr auch darauf hoffen, dass ein anderer Händler wieder einen solchen Knaller raushaut und Ihr unter 100 Euro liegt, jedoch weiß die nextpit-Kristallkugel hier leider auch nicht, ob das noch einmal der Fall wird. Möchtet Ihr einen echten Bestpreis, bietet Amazon jedoch eine weitere spannende Soundbar derzeit für 149 Euro an.

Die Denon DHT-S216 so günstig wie nie

Bei der Denon DHT-S216 handelt es sich um eine 2.1-Bluetooth-Soundbar mit integriertem Subwoofer. Außerdem verfügt der Lautsprecher über einen HDMI-Arc-Anschluss, der bei der Bose ebenfalls fehlt. Doch auch ansonsten kann sich die Denon sehen lassen, denn hier erwarten Euch DTS, DTS Virtual:X, Dolby Digital und 4K-UHD-Sound zum kleinen Preis.

In der Regel kostet Euch die Denon DHT-S216 179,90 Euro, am Black Friday und Cyber Monday zahlt Ihr nur noch 149 Euro. Der nächstbeste Preis liegt hier sogar noch einmal höher als der reguläre Bestpreis. Denn dieser liegt mit 219 Euro rund 70 Euro höher. Muss es also nicht unbedingt die Bose Solo Soundbar II sein, könntet Ihr mit der Denon durchaus glücklicher werden und habt sogar einen echten Bestpreis.

Was haltet Ihr von den Deals? Nutzt Ihr eine Soundbar oder ein Heimkino-System? Lasst es uns wissen!