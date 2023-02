Bringt Sony drei neue Xperia-Mark-V-Modelle zum MWC 2023?

Kommenden Montag startet der Mobile World Congress, kurz MWC 2023 genannt. Erst heute Morgen hat Euch der Kollege Edwin erzählt, warum er sich auf die Messe in Barcelona freut , da läuft mir doch das dritte Xperia-Mark-V-Modell von Sony über den Weg. Auch das Sony Xperia 10 V zeigt auf dem ersten Bildmaterial kaum Veränderungen zum Vorgänger. Wir hingegen fragen uns derweil, ob eventuell alle drei Sony-Modelle bereits am Montag offiziell vorstellig werden?

Next Pit TV

Das Sony Xperia 10 V macht das Trio komplett

Absicht oder Zufall? Montag öffnet der MWC in Barcelona seine Tore und wird wieder einige Neuvorstellungen wie das Honor Magic Vs, Realme GT 3 oder die beiden Xiaomi 13 (zum Test) bereithalten. Aber wird uns auch Sony mit dem Xperia 1, Xperia 5 und Xperia 10 V überraschen? Denn alle drei sind inzwischen nun schon einmal bei uns auf die eine oder andere Art und Weise vorstellig geworden. Und ohne Euch hier unnötig auf die Folter spannen zu wollen: Ich denke eher nicht.

Bereits vergangenes Jahr hatte man erst im Mai das Sony Xperia 1 und Xperia 10 IV, und das Sony Xperia 5 IV sogar erst zur IFA 2022 im September offiziell vorgestellt. Somit halte ich einen Sony-Launch-Event am kommenden Montag um 8:00 Uhr für unwahrscheinlich. Schön wäre ja schon eine Vorstellung aller drei Xperia-Mark-V-Modelle. Und somit widmen wir uns heute dem Dritten im Bunde: dem Sony Xperia 10 V.

Sony wird uns 2023 drei neue Xperia-V-Modelle präsentieren, darunter das Sony Xperia 10 V. / © @onLeaks

Kein Geringerer als der als zuverlässig geltende Tippgeber Steve Hemmerstoffer beliefert uns, beziehungsweise "The Tech Outlook", mit erstem auf CAD-Skizzen basierendes Bildmaterial, inklusive einem 360-Grad-Video. Darauf zu erkennen, das 153,3 x 68,4 x 8,5 mm große Mittelklasse-Smartphone, welches sich von seinem Vorgänger – dem Sony Xperia 10 IV – wenig bis gar nicht unterscheidet. Mit viel Fantasie sind etwas schmalere Ränder, des auf 6,1 Zoll angewachsenen OLED-Displays im schlanken 21:9 Format zu erkennen. Ich vermute mal, die Auflösung von 2.520 x 1.080 Pixel wird ihm auch dieses Jahr erhalten bleiben.

Die analoge Klinke bleibt auch 2023

Oben und unten weiterhin etwas breitere Displayränder als an den Seiten, für die erstmalig nach vorn ausgerichteten Stereo-Lautsprecher. Oben, links eine Frontkamera, und auf der Rückseite deutet sich eine vertikal angeordnete Triple-Kamera an. Darüber ein Dual-LED-Blitzlicht. Einem früheren Leak zufolge soll an Bord ein Snapdragon 6 Gen 1, gemeinsam mit 6 GB RAM und 128 GB internen Programmspeicher verbaut sein. Der 5.150 mAh starke Akku wird wohl mit einem 30-Watt-Schnelllade-Netzteil geladen. Die Audio-Klinkenbuchse bleibt uns auf der Oberseite auch 2023 erhalten. Fast schon ein Alleinstellungsmerkmal des japanischen Herstellers.

Während er SIM-Slot sich auf der linken Seite befindet, gibt es auf der rechten Seite die Lautstärketaste und den Power-Button mit integrierten Fingerabdruckscanner. Das war es auch schon mit unserem aktuellen Kenntnisstand zu den technischen Daten.