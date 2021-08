Brompton Electric im Test: E-Faltrad mit Formel-1-Motor ... echt jetzt!

Das Brompton Electric ist ein E-Faltrad, das locker in Euren Kofferraum passt und samt Akku unter 20 Kilo wiegt. Dabei sorgte eine echte Formel-1-Legende für genügend Dampf im Elektromotor. Im Test für NextPit zog Ben daher an der Ampel nicht nur Fahrräder, sondern auch Autos und Motorräder ab. Wie lange er dabei die Nase vorne behalten konnte, erfahrt Ihr in seinem ausführlichen Testbericht.

Zu guter Letzt ein Kritikpunkt am Design des Rades: Bei langen Fahrten hatte ich an der rechten Daumenseite immer eine wunde Stelle, da die Haut dort abgeschürft wurde. Vielleicht bin ich aber auch einfach zart wie ein Schmetterling.

Zum Anderen sind Bromptons Fahrräder für ihre Langlebigkeit bekannt. Auch beim elektrischen Modell verbaut der Hersteller einen Stahlrahmen und nimmt dafür ein wenig mehr Gewicht in Kauf. Laut Herstellerangaben sind die Qualitätsstandards bei der Fertigung zudem so hoch, dass es spezialisierte Mitarbeiter gibt, welche die Stahlteile nicht aneinander schweißen, sondern löten.

Dieser kleine Radstand ist allerdings nötig, um das Fahrrad zwei Faltschritte später zu einem kleinen Paket zusammenzuschnüren. Das Brompton Electric ist im zugeklappten Zustand nur so groß wie ein Koffer und passte im Testzeitraum auf den Beifahrersitz eines VW Crafter sowie in die Kofferräume eines VW ID3, eines Audi A5 Kombi und in einen VW Polo. Diese Winzigkeit vergisst man fast, wenn man mit dem Brompton Electric fährt.

Sogenannte Rekuperation, also das Aufladen des Akkus beim Bremsen und im Leerlauf, bietet das Fahrrad übrigens nicht. Diesbezüglich teilte der Hersteller mir mit, dass die Rechnung mit dem Wiederaufladen des Akkus bei E-Bikes aber ohnehin nicht aufgehe. Das zusätzliche Gewicht gleiche den Zugewinn an Akkuleistung wieder aus und als Negativpunkt ist das Rad schwerer.

Dieser Aufgabe kommt er in Berlin immer dann aber nicht nach, wenn es holprig wird. Die Berliner Innenstadt besteht offenbar zu großen Teilen aus uraltem Kopfsteinpflaster und durch die starken Vibrationen fiel bei mir häufig der Motor aus. Der Grund: Brompton hakt den Akku über einen vertikalen Haltemechanismus auf einigen Kontakten ein. Und hier springt er wohl so sehr hoch und runter, dass sich der Akku zur Sicherheit abschaltet. Um diesen Fehler zu beheben, musste ich den Akku manchmal komplett entnehmen.

Steigungen und starker Wind sind bei so viel Leistung auch kein Problem. Wenn Ihr es lieber gemütlich mögt, könnt Ihr so ein sehr ausgeglichenes Fahrgefühl mit einer der niedrigeren Unterstützungsstufen erreichen. Dann macht der Motor genau das, wofür er eigentlich gedacht ist: Euch beim Fahrradfahren zu unterstützen.

Nicht gewöhnen werdet Ihr Euch an die Freude, die Ihr verspürt, wenn Ihr mit dem Brompton Electric an der Ampel losbraust. Denn der Motor leistet 350 Watt und bietet somit sogar mehr Power als das VanMoof S3 (250 Watt). Maximal sind in Deutschland übrigens 500 Watt bei E-Bikes drin. Und noch ein Tipp vom Rennprofi: Der zweite Gang am rechten Daumen und die dritte Unterstützungsstufe sind die beste Mischung, um schnell wegzukommen. So lasst Ihr alle anderen Radfahrer locker und Autos sowie Motorräder für ein paar Meter mit ein bisschen Anstrengung an der Ampel stehen.

Akkuleistung und Haltbarkeit

Der Akku sitzt beim Brompton Electric in einer Tasche, die vorne an den Lenker gehängt wird. Das ist vor allem dann praktisch, wenn Ihr das Fahrrad zusammenfaltet. Denn habt Ihr beim Tragen entweder ein Gegengewicht an dem Arm, der nicht das Rad trägt, oder Ihr hängt die Tasche über die Schulter. Die Reichweite von maximal 70 Kilometern sticht im Vergleich zu anderen E-Bikes heraus.

Hat mir gefallen:

Cooler Umgang mit dem Akku

Reichweite von 70 Kilometern sehr gut

Hat mir nicht gefallen

Ladegerät leider etwas fummelig

Reparaturen nur von zertifizierten Werkstätten

Viele Teile sind Sonderanfertigungen

Brompton gibt die Reichweite des 300-Wattstunden-Akkus mit 30 bis 70 Kilometern an, je nach Unterstützungsstufe und Beschaffenheit Eurer Radstrecke. Wenn Ihr meinen Fahrspaß-Absatz schon gelesen habt, wisst Ihr, bei mir waren es eher 30 Kilometer. Im Testzeitraum kam es bei mir aber nur einmal vor, dass mir unterwegs der Saft ausging. Und das war auch gut so, denn so konnte ich zwei wichtige Dinge herausfinden:

Zum Einen ist das Fahren ohne Akku immer noch angenehm, da der Motor tatsächlich wenig Widerstand leistet. Zum Zweiten funktioniert das sehr gute und helle Licht auch dann noch, wenn der Akku leer ist. Eine positive Überraschung, an der ich vor dem Leerwerden des Akkus gar nicht gedacht hatte.

Der Anschluss für den Akku wird automatisch durch eine Kappe geschützt. / © NextPit

Die Reichweite von 70 Kilometern sticht im Vergleich zu anderen E-Bikes heraus. Das VanMoof S3 schafft es auf maximal 60 Kilometer, das Sushi Bike auf 60 Kilometer und nur das Cowboy Bike 3 erreicht von den Rädern in unserem E-Bike-Vergleich die gleiche Reichweite. Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass Ihr das Brompton Electric eher auf der "letzten Meile" verwenden werdet. Somit könnt Ihr vom Zug zur Arbeit tagtäglich Distanzen von 35 Kilometern überbrücken. Morgens hin und abends eben gemütlich wieder zurück. Wenn Ihr einmal längere Routen plant, könnt Ihr das Brompton Electric noch immer ohne Zusatz-Ticket mit in die Öffis nehmen.

Das Ladegerät, das Ihr an der Rückseite der Akkutasche einstecken müsst, ist leider im Vergleich zum restlichen Bike weniger hochwertig. Es bietet einige LEDs für Informationen, zeigt aber beispielsweise nicht die restliche Ladedauer an. Diese ist mit vier Stunden insgesamt recht lang und leider kam es bei mir im Test zweimal vor, dass der Akku am nächsten Morgen nicht geladen war. Der Grund war offenbar, dass man erst das Ladegerät ins Rad und dann beides zusammen in die Steckdose stecken musst. Übungssache, aber eine nervige Übungssache.

Brompton bietet für 110 Euro noch ein Schnellladegerät an, das die Ladezeit auf zwei Stunden reduziert.

Haltbarkeit

Ein Plus bekommt das Brompton Electric zusätzlich noch für seine Haltbarkeit. Denn das hat einen recht einfachen Grund, der viele Räder vor allem in Städten plagt: Rost. Durch die Faltbarkeit könnt Ihr das Faltrad easy mit in die Wohnung nehmen. Im Hinterhof meiner Wohnung gibt es nur Fahrradständer ohne Abdach und mein schweres 0815-Rad nehme ich nie mit nach oben. Es ist zu umständlich und nimmt in meiner Wohnung zu viel Platz ein.

Standardmäßig sitzt der Akku in einer Umhängetasche. Ich habe mich als Größenvergleich mal daneben gesetzt. / © NextPit

Brompton produziert zudem jedes Fahrrad in Handarbeit in einem Werk in London. Hochwertige Materialien sollen laut Brompton locker für Lebenszeiten von über 20 Jahren sorgen. Ob der Akku so lange durchhält, ist beim Elektro-Modell allerdings fraglich. Ebenfalls spannend ist die Wertstabilität der Räder. Auf eBay-Kleinanzeigen konnte ich in Berlin zwei Jahre alte Räder finden, die auch ohne Elektroantrieb noch knapp 2.000 Euro kosten. Das ist gut zu wissen, wenn man 3.500 Euro für ein Fahrrad kauft.

tl;dr: Für die berüchtigte "letzte Meile" ist die Akkulaufzeit des Brompton Electric voll und ganz ausreichend. Allerdings sind beim Heizen nur 30 Kilometer drin und die Ladedauer ist mit vier Stunden über das mitgelieferte Netzteil recht lang. Für 110 Euro gibt es optional allerdings ein Schnellladegerät, das die Ladedauer auf zwei Stunden reduziert.