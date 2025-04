Direkt nachgefragt bei allen Fans der E-Mobilität: Darf’s ein bisschen schneller sein? Gemeint ist das Aufladen eines Elektroautos, das gegenwärtig ja oft noch recht lange dauert. BYD will das aber ändern und hat jetzt die ersten beiden E-Autos am Start, die – kein Scherz – Ladeleistungen auf Megawatt-Niveau, also mit bis zu 1.000 kW, draufhaben. Das ist mal ein echter Sprung nach vorne in der E-Mobilität und zeigt, was technisch schon alles geht – wenn die Infrastruktur mitmacht.