Casa Casi 22: ABBA und Avatare – so werden die Live-Events von morgen

In der neuen Folge des NextPit-Podcasts geht es tatsächlich um ABBA! Aber eigentlich weniger um die Band und ihre Musik an sich – und viel mehr darum, wie morgen Konzerte aussehen. Werden Bands wie ABBA unsterblich, weil sie auf Events mit Hologrammen statt Bandmitgliedern bauen?

Thank you for the music – So heißt einer der Songs von ABBA und ja: Alle, die mit der Musik der vier Schwed:innen nichts anfangen können: Wir haben im Podcast tatsächlich über die Band gesprochen, die nach fast 40 Jahren wieder neue Musik präsentiert hat. Es ist Musik, die mich an meine Kindheit erinnert, die eine besondere Wirkung bei immer noch sehr vielen Menschen erzielt und die immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben wird.

Aber ich kann Euch beruhigen: Thematisch ging es nur am Rande um dieses Comeback und um die Musik von Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid. Viel mehr geht es darum, dass wir heute bereits technische Möglichkeiten haben, Live-Events anders zu erleben als vor 20 Jahren und dass es in Zukunft noch einmal deutlich anders aussehen kann.

ABBA und die Abbatare

ABBA hat sich in London eigenes eine eigene Konzerthalle bauen lassen. Dort werden ab Mai nächsten Jahres viele Konzerte der Band stattfinden. Auf der Bühne werden wir zehn Live-Musiker sehen, aber nicht die vier ABBAs selbst. Stattdessen kommen dort Avatare zum Einsatz, die so aussehen, wie die Band in ihrer Blüte 1979. Wer sich also für ab 60 Euro eine Konzertkarte kauft, wird dort 90 Minuten lang auf Hologramme schauen.

Die sogenannten Abbatare konnten wir auch bereits kurz im Livestream sehen, in welchem ABBA neben den Songs auch die Pläne fürs Album (erscheint am 5. November) und eben auch für die Konzerte verkündeten. In folgendem Clip bekommt Ihr einige Infos zu diesen Avataren und dem Konzept dieser Konzerte:

