Casa Casi 75: Der wahrscheinlich beste Podcast aller Zeiten – Tribut

75 Folgen! So lange machen wir diesen Spaß jetzt schon. Fraglos wollen wir auch nochmal 75 Folgen draufpacken und werden auch weiterhin die deutschsprachige Speerspitze des investigativen Journalismus bleiben. Is' klar, oder? Fabi und Casi schauen heute zurück auf die ersten 75 Episoden – und blicken auch ein wenig in die Zukunft.

Nicht mal zur Jubiläumsfolge hat Palle seinen Urlaub auf Bali unterbrochen, der Halunke! Dafür aber hat er die Idee zum Namen der heutigen Episode gehabt. Geht es nur mir so, oder verspürt auch Ihr gerade heftige Tenacious-D-Vibes, wenn Ihr die Headline lest? In der Folge reden Fabi und ich darüber, dass wir uns eine sagenhaft schlechte, aber übertriebene Clickbait-Headline ausdenken wollten. Kollege Matt hatte die großartige Idee, in der Überschrift zum Beispiel zu verkünden, dass Elon Musk fürs US-Präsidentenamt kandidiert.

Aber vermutlich wäre uns das um die Ohren geflogen, weil Clickbait nun mal Clickbait bleibt, auch wenn er ironisch gemeint ist. Daher haben wir jetzt eine Headline gefunden, die deutlich näher an der Realität ist. Oder meint ihr nicht?

Fakt ist, dass wir uns anlässlich unseres Jubiläums gar keinen großartigen roten Faden überlegt haben – im Gegensatz zu allen anderen Folgen davor. Klar, ich hab auch dieses Mal wieder ein Konzept erstellt. Aber das besteht eher aus der Idee, dass wir ein wenig über die letzten 74 Episoden plaudern und Euch zudem einen Einblick in die Zukunft gewähren.

Das betrifft die Tech-Branche allgemein, aber auch NextPit speziell. Denn wie die Industrie befindet sich ja auch unsere Plattform im steten Wandel. Lange Rede, kurzer Sinn: In dieser Jubiläumsepisode reden wir tatsächlich über unsere Lieblingsfolgen, blicken nach vorne – und garnieren das alles mit eventuell ein bisschen zu viel Smalltalk. Seht es uns nach, es ist immerhin unser Jubiläum, verdammt! Ganz viel Spaß mit der Folge und versprochen: In der nächsten geht es dann wieder einen Tick seriöser zu!

Casa Casi 75: Show Notes

Wir wollen Euer Feedback! Ihr könnt Euch auf WhatsApp, Signal und Threema mit Sprachnachrichten (und natürlich auch Textkommentaren) beteiligen. Wir freuen uns auf Eure Reaktionen, auf Lob, Kritik und Verbesserungsvorschläge und natürlich auch auf spannende Themenvorschläge. Hier ist unsere Telefonnummer und unsere Threema-ID für Euer Feedback: