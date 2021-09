Corona-Warn-App bekommt neue Warnfunktion für Veranstalter

Diese Änderungen starten mit App-Updates für iOS und Android per automatischer Aktualisierung und sollten in Kürze für alle Nutzer zur Verfügung stehen. Die neue Version 2.9 steht zudem als Download in den App-Stores bereit. Die Aktualisierung enthält eine Reihe von bereits angekündigten Funktionen und Verbesserungen. Zudem gibt es einen Ausblick, woran die Entwickler aktuell arbeiten, denn es soll schon bald eine Erinnerung an Auffrischungsimpfungen geben.

In der Corona-Warn-App könnt Ihr Impf- und Genesenenzertifikate registrieren. / © Corona-Warn-App / WinFuture

Zu den jetzt eingeführten Änderungen gehört, dass die App nun auch eine verbesserte Anzeige des konkreten Impfstatus anzeigt. So wird für bereits Erkrankte und Genesene, die sich nach einem halben Jahr impfen lassen, auch schon nach der ersten Impfung bereits der vollständige Impfschutz in der Corona-Warn-App angezeigt. Die zweiwöchige Wartezeit entfällt bei allen Impfstoffen außer bei Johnson & Johnson. Zudem soll die App auch bei Auffrischungsimpfungen nun den richtigen Status anzeigen.

Veranstalter warnen direkt

Besonders interessant ist zudem das Update für Veranstaltungen. Seit geraumer Zeit lassen sich in der App Veranstaltungen anlegen und ein QR-Code für die Teilnehmer generieren. Nun wird im Falle einer positiven Corona-Infektion unter den Teilnehmern eine Änderungen eingeführt. Bisher wurden Warnungen an die App-Nutzer über das Gesundheitsamt versendet, nun können die Veranstalter das selbst übernehmen. Wie das funktioniert, erklärt das Entwickler-Team im App-Blog.

Im Blog wird auch über weitere Änderungen in der Corona-Warn-App informiert. Dieses Update bietet neben Fehlerbehebungen folgende neue Funktionen:

Version 2.9.0: