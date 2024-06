CMF Phone 1: Bekommt das Samsung Galaxy A15 ernsthafte Konkurrenz?

Die Submarke CMF von Nothing zieht alle Register, um ihr Smartphone , das Phone 1, auf den Markt zu bringen. Am 8. Juli soll es vorgestellt werden und CMF hat bereits vor der Ankündigung die wichtigsten technischen Daten des Geräts enthüllt, die auf ein Gerät der unteren Mittelklasse mit einem günstigen Preis hindeuten.

Bestätigte technische Daten des CMF Phone 1

Auf X (früher Twitter) hat CMC bereits das Display und den Speicher des CMF Phone 1 enthüllt. Demnach wird es mit einem 6,67 Zoll großen AMOLED-Display mit unbekannter Auflösung ausgeliefert. Das Panel bietet eine Spitzenhelligkeit von 2.000 nits und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz.

Intern kann das CMF Phone 1 mit bis zu 16 GB Arbeitsspeicher ausgestattet werden, was für ein so budgetorientiertes Mittelklassegerät ziemlich beeindruckend ist. Es ist jedoch unklar, ob diese Zahl den virtuellen Arbeitsspeicher oder nur die physische Menge umfasst. Wir gehen davon aus, dass die Konfiguration des Festplattenspeichers bei 128 GB beginnt.

Andere Spezifikationen des CMF Phone 1

In anderen Berichten wurde öffentlich, dass das CMF Phone 1 mit Android 14 laufen und mit einem MediaTek-Dimensity-7300-Chipsatz ausgestattet sein wird. Außerdem soll es eine Akkukapazität von 5.000 mAh und eine Schnellladefunktion mit 33 W haben.

Das hintere Kameramodul soll mit einer 50-MP-Hauptkamera ausgestattet sein, die 4K-Videos mit 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen kann, sowie mit einer 50-MP-Ultraweitwinkelkamera. Erstere könnte von dem von nextpit getesteten Nothing Phone (2a) stammen, während die Frontkamera von einem 16-MP-Selfie-Knipser bedient wird.

Das CMF Phone 1 von Nothing sieht in seinem Rendering wild und frech aus. / © 91Mobiles

Was das Design angeht, so deuten Teaser und Leaks darauf hin, dass das CMF Phone 1 mit einer einzigartigen Rückseite mit mechanischen Komponenten ausgestattet sein wird. Außerdem ist es in einem orangefarbenen Farbton gehalten, ähnlich wie das bisherige Zubehör von CMF.

CMF Phone 1: Preis und Verfügbarkeit

Am interessantesten ist der angebliche Preis des Phone 1, der in Indien zwischen 16.000 und 20.000 Rupien (ca. 200 bis 240 US-Dollar) liegen soll. Das liegt in etwa in der gleichen Größenordnung wie Samsung Einsteigermodell, dem Galaxy A15 (Test). CMF wird das Phone 1 in gut einer Woche offiziell vorstellen. Leider ist noch nicht bekannt, wo das Phone 1 erhältlich sein wird. Das Gute daran ist, dass wir nicht allzu lange warten müssen, um das herauszufinden.

Würdet Ihr Euch wünschen, dass das CMF Phone 1 in Eurem Land auf den Markt kommt? Und was haltet Ihr von den technischen Daten? Teilt uns Eure Antworten unten in den Kommentaren mit.