Das Nothing Phone (2) kommt ohne den neuesten Snapdragon-Prozessor

Nothing hatte bereits zum Mobile World Congress in Barcelona angeteasert, dass im kommenden Nothing Phone (2) ein Snapdragon-Prozessor der Serie 8 erwartet werden darf. Es wurde jedoch nicht bestätigt, um welche Version es sich handelt. Anscheinend hat ein Mitarbeiter von Qualcomm versehentlich verraten, dass das nächste Nothing Phone mit dem Flaggschiff-Prozessor aus dem Vorjahr ausgestattet sein wird und nicht, wie von allen vermutet, mit einem Snapdragon 8 Gen 2 .

Nothing Phone (2) erscheint mit einem Snapdragon 8+ Gen 1

Qualcomms SVP Alex Katouzan beglückwünschte Nothing zu seiner jüngsten Partnerschaft mit dem kalifornischen Chiphersteller Qualcomm. Dabei erwähnte er auch den verbauten Prozessor des Nothing Phone (2), einen Snapdragon 8+ Gen 1. Überraschenderweise wurde der genannte LinkedIn-Post nachträglich bearbeitet und der Name des SoCs (System on a Chip) entfernt. Einen Screenshot gibt es aber dennoch von dem ursprünglichen Post.

Der bearbeitete Beitrag lässt zwei Schlussfolgerungen zu. Eigentlich sogar drei, aber der Reihe nach. Die Erste wäre, bei dem Snapdragon 8+ Gen 1 handelt es sich um eine Falschaussage und es wird ein anderer Prozessor verbaut. Möglichkeit zwei wäre, es ist genau der 8+ Gen 1 und das soll noch geheim gehalten werden und die dritte Alternative ist, das Ganze ist ein geplanter Marketing-Clou, um Carl Pai typisch, ein Maximum an Aufmerksamkeit zu generieren. Für welche Variante Ihr Euch entscheiden wollt, bleibt Euch überlassen. Sollte das Nothing Phone (2) tatsächlich mit dem Snapdragon 8+ Gen 1 von Qualcomm ausgestattet sein, wäre die ursprüngliche Andeutung von Carl Pei, dass das Nothing Phone (2) kein Flaggschiff wird, wahr.

Das OnePlus 10T 5G wird von einem Snapdragon 8+ Gen 1 SoC angetrieben / © NextPit

Auch wenn der Prozessor nicht der aktuelle Flaggschiff-Chip ist, so dürfte er gegenüber der Mittelklasse, wie beispielsweise dem Snapdragon 778G+ des von uns getesteten Nothing Phone (1), deutlich überlegen sein. Die Wahl des Chipsatzes würde auch bedeuten, dass Nothing das Phone (2) zu einem niedrigeren Preis als das Samsung Galaxy S23 oder das OnePlus 11 anbieten könnte, die beide mit dem Snapdragon 8 Gen 2 ausgestattet sind.

Neben dem Prozessor wird erwartet, dass das zweite Smartphone des Londoner Start-up-Unternehmens mehr Arbeitsspeicher und Speicherplatz erhält. Auch die ausgefallene LED-Beleuchtung und die Glyph-Oberfläche könnte unter Umständen wegfallen, was durchaus schade wäre. Eine farbige LED-Beleuchtung würden wir deutlich mehr begrüßen. Das Gerät könnte im zweiten Halbjahr 2023 auf den Markt kommen, und diesmal auch in den US und A.

Würdet Ihr in Erwägung ziehen, das Nothing Phone (2) mit einem Snapdragon 8+ Gen 1 Chipsatz zu kaufen, wenn es preislich attraktiv ist? Wir würden gerne Eure Antworten im Kommentarbereich lesen.