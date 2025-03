Schlechte Nachrichten für viele Nutzer von Google Maps: Aufgrund einer technischen Panne sind zahlreiche Nutzerdaten verloren gegangen. In diesem Artikel erfahrt Ihr, ob Eure Daten betroffen sind, wie Ihr den Status Eurer Google-Daten überprüfen könnt und was zu tun ist, falls sie tatsächlich verschwunden sind.

Seit Anfang des Monats gibt es vermehrt Berichte über den Verlust von Standortdaten in Google Maps. Aber wofür ist dieses Feature überhaupt gut? Der sogenannte „Standortverlauf“ ermöglicht es Nutzern, ihre besuchten Orte und zurückgelegten Routen einzusehen. Was früher in der Google-Cloud gespeichert wurde, erfolgt mittlerweile lokal auf dem Smartphone – ein Schritt, den Google mit dem Hinweis auf verbesserten Datenschutz erklärt. Doch bei vielen Nutzern ist dieser Schutz nun zum Bumerang geworden, denn es gab offenbar eine Datenpanne bei Google.

Betroffen? So findet Ihr es heraus!

Google hat betroffene Nutzer per E-Mail informiert. Sucht in Eurem Posteingang nach dem Betreff „Informationen zu deiner Google Maps-Zeitachse“. Wenn Ihr diese E-Mail erhalten habt, müsst Ihr die Daten aus Eurer Zeitachse leider als gelöscht betrachten. Diese Löschung betrifft nicht nur Eure letzten Besuche, sondern kann sich über Jahre erstrecken und auch Statistiken über zurückgelegte Distanzen und besuchte Länder umfassen.

Um zu prüfen, ob Eure Daten tatsächlich betroffen sind, öffnet die Google Maps App auf dem Smartphone. Tippt auf Euer Profilbild oder den Anfangsbuchstaben Eures Namens in der oberen rechten Ecke. Wählt dann „Meine Zeitachse“ aus. Hier könnt Ihr sehen, ob Eure Standorthistorie noch intakt ist oder ob die Löschung stattgefunden hat.

Was tun, wenn Eure Daten weg sind?

Wenn Ihr glücklicherweise Backups Eurer Daten angelegt habt, steht die Chance gut, einen Teil Eurer verloren geglaubten Informationen zurückzuerhalten. Diese Backups werden bei aktiver Funktionalität regelmäßig erstellt, weshalb Ihr unbedingt sicherstellen solltet, dass diese Option aktiviert ist. In der „Meine Zeitachse“-Ansicht findet Ihr oben rechts ein Wolken-Symbol – klickt darauf, um das Backup-Menü zu öffnen. Dort findet Ihr die letzten Sicherungen und könnt durch Tippen auf die drei Punkte neben dem jeweiligem Backup dieses wiederherstellen.

Leider gibt es ohne ein angelegtes Backup keine Möglichkeit, die verlorenen Daten wiederzubekommen. Falls Ihr die Backup-Funktion noch nicht aktiviert habt, dann ist es jetzt allerhöchste Eisenbahn, um für die Zukunft gewappnet zu sein. Sicher ist sicher!

Datenverlust vermeiden: So geht's!

Dieser Vorfall ist ein deutlicher Hinweis darauf, wie wichtig es ist, regelmäßige Backups Eurer Daten durchzuführen – auch im Cloud-Zeitalter. Das gilt insbesondere dann, wenn an sich cloudbasierte Dienste Daten lokal auf Euren Geräten speichern. Google stehen zwar immense Ressourcen zur Verfügung, doch technische Pannen können selbst den Giganten treffen. Seid also proaktiv und sichert Eure wertvollen Daten, um ähnliche Probleme in der Zukunft zu vermeiden.