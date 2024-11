Möchtet Ihr Euer Sportprogramm auf ein neues Level heben, ist ein Fitness-Tracker die richtige Wahl. Das intelligenteste Modell, der Whoop 4.0, ist zum Black Friday im Abo um 25 Prozent reduziert erhältlich. Warum der Whoop 4.0 mehr bietet als die Konkurrenz und Ihr Euch den Deal unbedingt näher anschauen solltet, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.

Der Trend bei Smartwatches (Bestenliste) führt zu immer größeren und schwereren Modellen. Logische Konsequenz ist, dass sie für Euren Sport ungeeignet sind. Mit einem Fitness-Tracker umgeht Ihr dieses Problem allerdings. Die Geräte sammeln jedoch Unmengen an Daten zu Euren Gewohnheiten. Doch was bringt es Euch zu wissen, dass Ihr Nachts dreimal im Kreis gelaufen seid? Genau hier setzt Whoop an und generiert tatsächliche Erkentnisse aus Euren Daten.

Der perfekte Fitness-Tracker? Das ist der Whoop 4.0

Den Namen "Fitness-Tracker" hat sich der Whoop 4.0 definitiv verdient. denn er sammelt ständig Informationen zu Eurem Körper. Dazu zählen unter anderem der Puls, Schlafrhythmus oder die Ergebnisse von Workouts. Zusätzlich bietet das Gerät eine Tagebuch-Funktion, um Eure täglichen Gewohnheiten festzuhalten. Hierzu zählen natürlich die Nahrung oder Bewegung, aber auch Aktivitäten wie Sex oder ein Schwimmbadbesuch wird abgefragt.

Der Whoop 4.0 hat kein Display – nicht einmal für die Uhrzeit. / © nextpit

All diese Daten nutzt der Whoop 4.0 anschließend, um sie mit Euren Fitness-Werten abzugleichen und Euch ein nutzbares Ergebnis zu bieten. Durch den Fitness-Tracker wisst Ihr, welche Eurer Lebensgewohnheiten einen tatsächlichen Einfluss auf Eure Leistungsfähigkeit haben.

Ebenfalls spannend ist die Form des Whoop. Denn das Gerät versucht erst gar nicht wie eine dünne Smartwatch zu wirken. Ohne Display und als "einfaches" Armband und mit zig Sensoren gespickt schmückt es Euer Handgelenk, ohne für eine Ablenkung zu sorgen. Dementsprechend könnt Ihr den Tracker auch problemlos am Oberarm tragen.

Fitness-Tracker im Abo-Modell – Wie funktioniert das?

Ihr kauft Euch den Whoop 4.0 nicht. Stattdessen schließt Ihr ein Abo-Modell ab und müsstet hier regulär 264 Euro pro Jahr zahlen. Eine Mitgliedschaft über 24 Monate gibt es ab 444 Euro. Allerdings reduziert der Hersteller diese Gebühren zum Black Friday um bis zu 25 Prozent. Brecht Ihr die Kosten auf einen Monat herunter, wären das 16 Euro für die längere Laufzeit und 17 Euro für die Kürzere.

Affiliate Angebot Whoop 4.0 Zahlt während des Black Fridays nur 16 Euro monatlich im günstigsten Whoop-Abo.

Auch Bestandskunden können die Aktion nutzen, um günstig ihr bestehendes Abonnement zu verlängern. Seid Ihr Euch nicht ganz sicher, ob Ihr Euch das Fitness-Armband wirklich schnappen solltet, bietet Whoop auch einen kostenlosen Probemonat an. Hier bekommt Ihr ein gebrauchtes Gerät zugeschickt und könnt es auf Herz und Nieren testen. Wollt Ihr also endlich wissen, warum das letzte Kilo einfach nicht fällt oder einfach besser schlafen wollt, solltet Ihr Euch das Angebot unbedingt näher anschauen.

Was haltet Ihr vom Whoop 4.0? Ist ein solcher Fitness-Tracker besser als andere Modelle? Lasst es uns wissen!