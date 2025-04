Zugegeben, es ist eine etwas drastische Wortwahl, aber was bei Tesla im ersten Quartal 2025 abging, war streng genommen eine ziemliche Bruchlandung. Umsatz und Gewinn sind derart stark in den Keller gerauscht, dass selbst Konzernchef Elon Musk keine Möglichkeit mehr hat, alles einfach so weiterlaufen zu lassen, wie bisher. Wegen seiner zahlreichen Einsätze im politischen Umfeld von US-Präsident Donald Trump will er zeitnah erst mal auf die Bremse treten und sich wieder stärker seinen Firmen wie Tesla widmen.

Tesla verbucht massiven Gewinneinbruch

Doch der Reihe nach: Zwischen Januar und März ist der Gewinn von Tesla im Vergleich zum vergangenen Jahr mal eben um stattliche 71 Prozent auf 409 Millionen Dollar eingebrochen. Und der Umsatz? Auch im Tiefflug, nämlich um 9 Prozent auf 19,3 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Vorfeld mit ganz anderen Zahlen gerechnet. In ihren Prognosen standen 21 Milliarden Dollar.

Der Hauptgrund für die miesen Zahlen ist, dass die zumindest fragwürdigen Auftritte von Elon Musk in der Öffentlichkeit das Image von Tesla massiv leiden lassen. Logische Folge: Weniger Autos werden gebaut und weniger E-Mobile gehen an die Kundschaft. Im ersten Quartal sind die Auslieferungen um 13 Prozent auf knapp 337.000 Fahrzeuge gesunken. Allein bei uns in Deutschland ging der Absatz um enorme 62 Prozent zurück. In China und den USA sah es auch nicht viel besser aus. Aber vielleicht reißt ja das neue Model Y das Ruder herum. Das ist ja gerade erst auf den Markt gekommen und dürfte so richtig erst in den Zahlen für das zweite Quartal eine Rolle spielen.

Musk will sich wieder mehr um sein(e) Unternehmen kümmern

Und wie reagiert Elon Musk nun? Der hat in einer Investoren-Konferenz zu den jüngsten Quartalszahlen verkündet, dass er sich ab Mai wieder mehr um Tesla kümmern will. Für die US-Regierung will er nur noch "ein bis zwei Tage pro Woche" arbeiten. Regierungsjobs sind für ihn nur noch Nebensache, "solange der Präsident das möchte." Musk rechnet frühestens in der zweiten Hälfte von 2026 mit einem spürbaren Aufwind bei Tesla. Dann soll die "finanzielle Nadel" endlich wieder nach oben zeigen und die Firma wieder "exponentiell wachsen".

An der Börse kamen diese Worte sogar gut an. Die Tesla-Aktie ist trotz der miesen Zahlen nachbörslich um fünf Prozent gestiegen. Selbst der Zoff zwischen den USA und China hat da keinen negativen Einfluss gehabt.