Drei Monate kostenlos: Spotify verschenkt Premium-Mitgliedschaft

Next Pit TV

NEXT PIT TV

Bis zum 11. September 2022 haben Spotify-Nutzer Zeit, die drei kostenlosen Premium-Monate zu buchen. Dafür muss lediglich die Aktionsseite der Plattform besucht und die Premium-Mitgliedschaft (Individual-Tarif) abonniert werden. Während Neukunden direkt für das verlängerte Probeabo qualifiziert sind, müssen Bestandskunden nur eine einzige Voraussetzung erfüllen.

Vorhandene Premium-Abos dürfen nur bis zum 15. Juli 2022 in Anspruch genommen worden sein. Wurde etwa erst zum 31. Juli gekündigt, sind die drei Gratismonate vom Tisch. Allerdings bietet Spotify Bestandskunden in diesem Fall oftmals auch drei Monate zum Preis von einmalig 9,99 Euro und somit theoretisch immerhin zwei Premium-Monate kostenlos an.

So viele zahlende Kunden hat Spotify im Jahr 2022. / © WinFuture / Statista

Kündigung nicht vergessen: Wer den durchaus guten Deal mit Spotify eingeht, sollte daran denken, dass es sich hierbei um ein klassisches Abonnement mit automatischer Verlängerung handelt. Sind die drei kostenlosen Premium-Monate verstrichen, werden 9,99 Euro pro Monat fällig. Bei Bedarf sollte somit an eine rechtzeitige Kündigung gedacht werden.

Spotify Premium: Vorteile und Infos für Studenten, Paare und Familien

Die Vorteile von Spotify Premium dürften vielen Nutzern der Musik-Streaming-Plattform bereits bekannt sein. Das schwedische Unternehmen ermöglicht es nur zahlenden Nutzern, Songs oder Podcasts herunterzuladen und Musik ohne Werbeunterbrechungen zu hören. Zudem sind Premium-Nutzer in der Lage, Songs direkt und ohne Wartezeit abzuspielen und unbegrenzt zu skippen.

Den Deal, Spotify drei Monate kostenlos zu nutzen, erhalten dabei nicht nur Einzelpersonen, sondern im Speziellen auch Studenten. Ähnlich gilt hier, dass nach Ablauf des Angebotszeitraums monatlich 4,99 Euro abgebucht werden. Die Duo- und Familien-Tarife sind nicht für das verlängerte Probeabo qualifiziert. Für sie gilt die standardmäßige Testphase von 30 Tagen, allerdings nur für Neukunden.

Wie findet Ihr das Angebot von Spotify? Und habt Ihr schon Erfahrungen mit dem Musikstreamingdienst? Teilt es uns in den Kommentaren mit!