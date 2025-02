Stellt Euch vor, Ihr kauft Euch ein nagelneues E-Auto und könnt es dann an öffentlichen Schnellladesäulen aufladen, so oft und so viel Ihr wollt. Und das alles, ohne einen Cent für das Stromtanken zu bezahlen. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Bei Tesla ist dieses Szenario jetzt Realität.