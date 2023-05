EcoFlow PowerStream im ersten Test: Balkonkraftwerk mit Plug&Play-Speicher

Mit PowerStream bringt EcoFlow sein erstes Balkonkraftwerk auf den Markt – mit einer Besonderheit: Am Wechselrichter gibt's einen zusätzlichen Port, über den Ihr Euer Balkonkraftwerk mit einem Speicher nachrüsten könnt. So speichert Ihr tagsüber produzierte, überschüssige Energie in einer herkömmlichen EcoFlow-Powerstation, um sie nachts wieder ins Hausnetz einzuspeisen. Klappt das? NextPit hat den EcoFlow PowerStream bereits im Test.

EcoFlow PowerStream ist ab sofort im Online-Shop des Herstellers erhältlich – und demnächst auch auf Amazon. An dieser Stelle noch der obligatorische Hinweis: In sehr vielen Regionen in Deutschland gibt es Subventionen auf Balkonkraftwerke; in Berlin sind es beispielsweise 500 Euro. Ihr müsst diese Subventionen allerdings häufig beantragen, bevor Ihr das Balkonkraftwerk kauft – informiert Euch hier also unbedingt vorher.

Allerdings kommt hier die schlechte Nachricht: EcoFlow PowerStream gibt es – zumindest zum Start – nur im Set mit Solarpanels. Wer also bereits ein Balkonkraftwerk hat, kann nicht den Wechselrichter plus Powerstation als Speicher einzeln kaufen, um sein Balkonkraftwerk nachzurüsten. Zumindest zum Start bietet EcoFlow drei Pakete an.

Schließlich hat EcoFlow auch noch Smart Plugs im Programm, die Ihr künftig in die App einbinden und so dynamisch zusätzliche Leistung aus dem Speicher abrufen könnt. Hängt Ihr beispielsweise Euren Kühlschrank an einen Smart Plug, dann speist PowerStream immer jene Leistung ein, die der Kompressor benötigt, wenn er nachts anspringt. Die Idee ist absolut genial – und vor allem deutlich massentauglicher als Basteleien mit Home Assistant & Co.

Ist alles zusammengesteckt, startet Ihr die App, die PowerStream ohne weiteres Zutun erkennt und Euch durch den Setup-Prozess leitet. Eine Minute später hängt der Wechselrichter in Eurem WLAN, und Ihr könnt von überall per App darauf zugreifen. Zu den Einstellungsmöglichkeiten in der App kommen wir gleich noch im Detail.

Für Balkonkraftwerk-Neulinge wäre an dieser Stelle noch eine etwas detailliertere Anleitung schön gewesen. Wer sich beispielsweise ein Set mit vier 100-W-Panels kauft, muss selbst darauf kommen, jeweils zwei Panele in Serie zu schalten. Dank MC4-Steckern kann man hier nicht allzu viel falsch machen, hilfreich wäre es aber dennoch gewesen.

In der Mitte allerdings sitzt dann der Port zum Anschluss Eures Akkus. Kompatibel ist SolarStream mit den erweiterbaren EcoFlow-Powerstations, also der Delta 2, Delta 2 Max und Delta 2 Pro. Über ein proprietäres Verbindungskabel schließt Ihr die Powerstation an, und schon habt Ihr ein Balkonkraftwerk mit Speicher.

Der Wechselrichter von EcoFlow SolarStream kommt im typischen Format. Auf der Oberseite gibt es drei proprietäre Anschlüsse. Der linke Anschluss verbindet sich über das mitgelieferte Netzkabel mit dem Schuko-Stecker mit Eurem Hausnetz und speist hier den Strom ein. An den rechten Port schließt Ihr den ebenfalls mitgelieferten Adapter auf zweimal zwei MC4-Stecker für Eure PV-Module an. Soweit ist die SolarStream-Kiste ein ganz normaler Mikro-Wechselrichter.

Einspeisen, Speichern und Leistung

Im ersten Test überzeugt uns EcoFlow PowerStream. Die App bietet zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten, und der Betrieb an den vier 100-W-Panels läuft über die ersten Tage hinweg stabil. Sobald wir mehr Erfahrungen sammeln können, werden wir die nachfolgenden Eindrücke aktualisieren.

Was uns gefällt:

Auf 800 W aufrüstbar per Firmware-Update

Dynamisches Einspeisen möglich dank Smart Plugs

Was uns nicht gefällt:

Unterstützt nicht direkt Home Assistant, IFTTT & Co.

Die EcoFlow-App bietet eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten für Euer eigenes "Smart Grid" zu Hause. Am wichtigsten ist der Schieberegler, mit dem Ihr die Einspeiseleistung in Euer Hausnetz einstellt. Aktuell könnt Ihr hier in 10-W-Schritten von Null bis auf die derzeit maximal erlaubten 600 W gehen. Per Software-Update sind auch 800 W möglich, sobald die Bundesregierung Ihre Photovoltaik-Strategie umgesetzt hat.

In den Einstellungen könnt Ihr das Lade- und Entladeverhalten konfigurieren. / © NextPit

Außerdem könnt Ihr per App auch die zulässige Entladung festlegen. Mithilfe dieser sogenannten DoD (Depth of Discharge) könnt Ihr beispielsweise sicherstellen, dass Ihr stets eine Notreserve im Akku habt. An dieser Stelle ein Hinweis: Der Wechselrichter arbeitet ausschließlich Netzsynchron. Bei Stromausfall könnt Ihr also keinen Strom in Euer Hausnetz einspeisen, sondern müsst beispielsweise Euren Kühlschrank manuell an die EcoFlow-Powerstation anstöpseln.

Die App gefällt uns insgesamt gut, ist allerdings an einer Stelle etwas verwirrend. Das PowerStream-System gibt es nämlich zweimal in der App: einmal als Gesamtsystem an sich – und einmal als Wechselrichter. Entsprechend habt Ihr auch zwei verschiedene Dialoge mit Einstellungen. Nachdem man aber ohnehin nicht täglich an den Optionen dreht, ist das kein Problem.

Die Smart Plugs von EcoFlow integrieren sich denkbar einfach ins System. Sobald Ihr diese in der App hinzugefügt habt und Eure Haushaltsgeräte hier angeschlossen habt, drehen die Zwischenstecker die Einspeiseleistung des Wechselrichters dynamisch nach oben, sobald ein Verbraucher anspringt. Und damit wird dann beispielsweise Eure Spülmaschine mit Solarstrom versorgt.

EcoFlow PowerStream ist auch für die Wandmontage geeignet. Das entsprechende Zubehör ist im Lieferumfang enthalten. / © NextPit

Schade ist in diesem Zusammenhang nur, dass das EcoFlow-System abgeschlossen ist. Ihr könnt also keine Komponenten von Drittanbietern ohne Umweg über die Smart Plugs einbinden, die im Betrieb dann die Einspeiseleistung erhöhen. Auch eine Verbindung zu Systemen von Shelly & Co. wäre super, um etwa die Einspeiseleistung automatisch an den tatsächlichen Energieverbrauch des gesamten Haushalts anzupassen.

Im ersten Test haben wir PowerStream mit vier 100-W-Panels betrieben. Maximal unterstützt das System 960 Wp auf zwei Eingänge verteilt. / © NextPit

Im Test haben wir vier 100-W-Panels von EcoFlow mit dem PowerStream-Wechselrichter verbunden. Ihr könnt aber natürlich auch (nahezu) beliebige andere Solarpanels anschließen. Einen Test mit zwei "großen" 440-Wp-Panels (33,9 V, 13 A) – also einem ausgewachsenen Balkonkraftwerk – holen wir zeitnah nach. Das Datenblatt des EcoFlow-Wechselrichters stimmt uns aber optimistisch, dass es hier keine Probleme geben sollte:

Maximale Eingangleistung: 2x 480 W

Spannungsbereich: 11 - 55 V (DC)

Maximaler Strom: 2x 13 A

Natürlich bleibt am Ende die große Frage der Umwandlungsverluste beim Zwischenspeichern der Energie im Akku. In den Powerstation-Tests von NextPit sind die Modelle von EcoFlow mit einer Effizienz von rund 80 % allerdings stets ziemlich gut. In unserem Standard-Benchmark bekommen wir auch aus der hier verwendeten Delta 2 Max 77,2 % der über Wechselstrom geladenen Energie über den 230-V-Ausgang wieder heraus.

Die unterschiedlichen Dialoge und Ansichten in der EcoFlow-App sind anfangs etwas verwirrend. / © NextPit

Die Delta 2 Max wird über den PowerStream-Wechselrichter mit Gleichstrom geladen und entladen. Die Energie wird also nur beim Einspeisen in den Haushalt in Wechselstrom umgewandelt. Auch wenn wir hier die Effizienz noch nicht testen konnten, würden wir einen ähnlichen Wert erwarten wie beim konventionellen Laden und Entladen des Akkus über 230 V.

Jener Energieanteil, den PowerStream nicht für später zwischengespeichert, sondern direkt ins Hausnetz einspeist, macht übrigens nicht den Weg über den Akku. Hier liegt ein großer Vorteil gegenüber Bastel-Lösungen mit einem 12-V-Inverter, die aus jeder beliebigen Powerstation ins Hausnetz einspeisen.