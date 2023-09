Ecovacs Deebot X2 Omni vorbestellen und 100 Euro sparen

Mit dem Deebot X2 Omni hat Ecovacs seinen neuen Flaggschiff-Saugroboter auf der IFA in Berlin vorgestellt. Passend dazu könnt Ihr dank der Vorbesteller-Aktion bei Amazon satte 100 Euro sparen. Schnell sein lohnt sich, denn die Vorbesteller-Aktion läuft bis zum 14. September. Lest hier im Deal-Check von nextpit, warum sich dieser Saugroboter mit Wischfunktion lohnt.

Erst kürzlich haben wir uns im ausführlichen Test des Dreame L20 Ultra, von dessen Vielseitigkeit überzeugen lassen. Das lässt Ecovacs nicht auf sich sitzen und stellt ebenfalls sein neues Flaggschiff-Modell vor, den Deebot X2 Omni. Der Saug- und Wischroboter kostet nach unverbindlicher Preisempfehlung satte 1.399 Euro. Mit dem Vorbesteller-Coupon sichert Ihr Euch den neuen Alleskönner für 100 Euro weniger.

Affiliate Angebot Ecovacs Deebot X2 Omni Spart mit dem Amazon-Gutschein 100 Euro beim Vorbestellen des neuen Ecovacs-Flaggschiffs

Lohnt sich der Ecovacs Deebot X2 Omni zu diesem Preis?

Der Ecovacs Deebot X2 Omni ist in vielerlei Hinsicht ein besonderer Saugroboter. Der chinesische Hersteller hat dem neuesten Deebot eine quadratische Form verpasst und noch dazu den LiDAR-Turm weggelassen, wie wir das schon beim Yeedi Cube (zum Test) gesehen haben. Ecovacs möchte mit der neuen Bauform garantieren, dass der Saugroboter besser in Ecken gelangt und gründlicher reinigt als runde Saugroboter. Zusätzlich hat das Flaggschiff eine Saugleistung von 8.000 Pa unter der Haube, eine Seitenbürste sowie zwei rotierende Wischpads.

Auch wenn der LiDAR-Turm fehlt, sind die passenden Sensoren nun vorn im Putzteufel verbaut. Dadurch navigiert der Saugroboter mithilfe der Dual-Laser-LiDAR-Navigation und der hauseigenen AIVI-3D-2.0-Technologie durch Eure Wohnung. Verfolgen könnt Ihr den X2 in der Ecovacs-Home-App. Hier legt Ihr genau fest, wie oft, wo und mit welchen Einstellungen der Sauger seine Arbeit verrichten soll.

Zu guter Letzt noch ein Wort zur Basisstation: Diese hat einen Tank für sauberes Wasser und einen Dreckwassertank. Platz für Putzmittel bietet die Station nicht – dafür übernimmt die Station die Reinigung der Wischpads, heißt: Die Basis wäscht und trocknet die Wischpads und hat schließlich noch eine Absaugfunktion.

Bis zum Launch des Ecovacs Deebot X2 Omni am 14. September müssen wir uns alle leider noch ein wenig gedulden – umso mehr ist die Vorbesteller-Aktion von Amazon ein tolles Vorfreude-Goodie, das Ihr Euch definitiv nicht entgehen lassen solltet. Mit dem Vorbesteller-Coupon spart Ihr 100 Euro und bekommt den neuen Wisch- und Saugroboter für 1.299 Euro. Bis dahin heißt es für Euch aktiv auf nextpit.de vorbeizuschauen, denn wir werden den Ecovacs Deebot X2 Omni zeitnah ausführlich für Euch testen – garantiert!

Freut Ihr Euch auch so wie wir auf den neuen Ecovacs-Saugroboter? Was haltet Ihr vom neuen Design? Worauf sollen wir im Test besonders achten? Teilt es uns gerne in den Kommentaren mit.