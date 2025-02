Elon Musk will OpenAI kaufen - und erntet Gelächter

Wie Medien einvernehmlich berichtet haben, will der Techmilliardär gemeinsam mit weiteren Investoren OpenAI kaufen. Fast 100 Milliarden US-Dollar bot er und sein Konsortium für das KI-Unternehmen. Was für den Laien und Ottonormalverbraucher nach einer unvorstellbaren Menge Geld aussieht, ist für OpenAI-Chef Sam Altmann ein Witz. Wie Altman auf X postete, handele es sich bei den angebotenen 97 Milliarden US-Dollar gerade einmal um ein Drittel, das das Unternehmen derzeit wert sei.

Musk erntet prompt einen spöttischen Konter: „Nein, danke, aber wir werden Twitter für 9,74 Milliarden US-Dollar kaufen, wenn ihr wollt“, schreibt Altman auf X. Das entspricht ebenfalls einem Drittel des Marktwertes des in Verruf geratenen Kurznachrichtendienstes. Laut der letzten Finanzierungsrunde im Oktober ist OpenAI aktuell 157 Milliarden US-Dollar wert, wie TechCrunch unter Berufung auf die Financial Times berichtet.

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want