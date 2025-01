Bitte beachtet, dass dies eine neue Serie hier bei nextpit ist. Wenn Ihr jedoch App- und Spielefans seid, könnt Ihr auch unsere Serien "Kostenlose Apps der Woche" oder "Top 5 Apps der Woche" verfolgen. Schauen wir uns also ohne Umschweife an, was es aktuell im Epic Games Store gibt.

Das kostenlose Spiel der Woche

Undying

Undying ist ein düsteres und beunruhigendes Spiel. Es folgt einer verzweifelten Mutter und ihrem kleinen Sohn, die versuchen, in einer von Zombies überrannten Welt zu überleben. Als die Mutter gebissen wird, weiß sie, dass ihre Tage gezählt sind. Aber während sie vielleicht keine Chance hat, hat ihr Sohn eine. Und so versucht sie, ihm so viel wie möglich über das Überleben beizubringen, bevor ihre Zeit gekommen ist.

Die Geschichte dieses Spiels ist ebenso süß und hoffnungsvoll wie verstörend. Daher ist dieses Spiel nicht für Personen unter 16 Jahren geeignet. Undying kostet normalerweise etwa 17 Euro, kann aber diese Woche kostenlos im Epic Games Store heruntergeladen werden. Auf Steam hat das Spiel gute Kritiken erhalten, die für seine Qualität sprechen. Ihr könnt es selbst ausprobieren und herausfinden, ob ihr das Zeug dazu habt, die Apokalypse zu überleben.

Ladet Undying aus dem Epic Games Store herunter.

Undying ist eine verstörende, aber dennoch herzerwärmende Geschichte. / © Steam

Ein kleiner Vorgeschmack auf das kostenlose Spiel der nächsten Woche

Jenseits von Blau

Habt Ihr darüber nachgedacht, Subnautica einmal auszuprobieren, aber der Preis von 30 Euro hat Euch abgeschreckt? Dann solltet Ihr Euch nächste Woche unbedingt Beyond Blue im Epic Games Store anschauen. Dieses unglaubliche Spiel lässt Euch in die Tiefen des Ozeans abtauchen. Von atemberaubender Grafik bis hin zu einem mitreißenden Soundtrack hat dieses Spiel alles zu bieten. Außerdem könnt Ihr einer interessanten Geschichte folgen, die von bekannten Synchronsprechern aus allen Bereichen des Lebens erzählt wird.

Beyond Blue kostet normalerweise 16 Euro im Epic Games Store, wird aber ab nächster Woche kostenlos sein. Das Spiel bietet nicht nur geistlose Unterhaltung, sondern auch mehrere Mini-Dokumentationen, in denen Ihr wissenschaftliche Fakten über das Leben unter der Oberfläche erfahrt. Wenn Ihr in irgendeiner Weise daran interessiert seid, mehr darüber zu erfahren, was unseren Planeten so einzigartig macht, solltet Ihr dieses Spiel ausprobieren.

Ladet Beyond Blue aus dem Epic Games Store herunter.

Beyond Blue ist stimmungsvoll und lehrreich. / © Steam

Freut Ihr Euch auf das, was als Nächstes im Epic Games Store erscheint? Von welchem Genre würdet Ihr gerne mehr sehen? Lasst es uns bitte in den Kommentaren wissen!