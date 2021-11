Fire TV, Echo & Co.: Amazon startet Rabattaktion für Alexa-Geräte

Wenn es um Amazons Echo-Lautsprecher und Fire TV (Sticks) geht, sollte man bekanntlich nie zum Vollpreis zuschlagen. Oft veranstaltet der Online-Händler Rabattaktionen für die eigene Hardware – so auch heute. Wie üblich handelt es sich dabei um befristete Angebote, wann diese enden steht bisher jedoch nicht fest. Amazon reagiert dabei auf die Preissenkungen bei Media Markt und Saturn, zieht mit diesen gleich bzw. unterbietet in einigen Fällen – auch in Anbetracht auf die Versandkosten.

Auch mehrere Echo-Geräte bekommt Ihr aktuell günstiger / © Amazon

Aktuelle Echo- und Fire TV-Angebote bei Amazon:

Amazon Fire TV Stick 4K Max für 36,99 Euro

Amazon Fire TV Stick 4K für 26,99 Euro

Amazon Fire TV Stick Lite für 16,99 Euro

Amazon Fire TV Stick für 21,99 Euro

Amazon Fire TV Cube für 59,99 Euro

Amazon Echo Dot (3. Gen.) für 24,99 Euro

Amazon Echo (4. Gen.) für 74,99 Euro

Amazon Echo Show 8 (2021) für 99,99 Euro

Amazon Echo Show 5 (2021) für 54,99 Euro

Amazon Echo Show 8 (2019) für 64,99 Euro

Amazon konzentriert sich auf die beliebtesten Alexa-Geräte

Den Anfang machen insgesamt fünf Modelle der Fire TV-Baureihe. So wird der neue Fire TV Stick 4K Max mit Wi-Fi 6 jetzt für nur noch 36,99 Euro angeboten, während der Fire TV Stick 4K für vergleichsweise günstige 26,99 Euro über die virtuelle Ladentheke geht. Die für Einsteiger geeigneten Streaming-Devices Fire TV Stick (1080p) und Fire TV Stick Lite kosten heute hingegen nur 21,99 Euro respektive 16,99 Euro. Den Fire TV Cube samt Hands-Free Alexa-Sprachassistentin erhält man für 59,99 Euro.

Ein Blick auf die Smart-Speaker von Amazon zeigt, dass der Echo (4. Generation) auf 74,99 Euro und der Echo Dot (3. Generation) auf 24,99 Euro gesenkt wurde. Den aktuellen Echo Show 8 bietet man zudem für 99,99 Euro und den Echo Show 5 für 54,99 Euro an. Beide gehören zur zweiten Generation aus dem aktuellen Jahr 2021. Den zwei Jahre älteren Echo Show 8 (2019) verkauft Amazon hingegen für 64,99 Euro. Auf der Angebotsseite tummeln sich zudem diverse Fire-Tablets und Kindle Paperwhite eBook-Reader.