Formovie Theater im Test: Lohnt sich ein Laser-TV für 3.500 Euro?

Eine knackscharfe 4K-Auflösung, bis zu 150 Zoll Bildgröße und so hell, dass er mich bei Tageslicht an einer grauen Wand blendet – der Formovie Theater ist ein wirklich leistungsstarker Laser-TV. Mit einer UVP von knapp 3.500 Euro ist er aber auch eine recht kostspielige Investition im Heimkino. Aber lohnt sich diese wirklich? Und worauf muss man bei der Nutzung eines Laser-TVs achten? Auf in den nextpit-Test!

Für die Bedienung gibt es am Laser-TV nur einen einzelnen Knopf, mit dem Ihr ihn An- und Ausschalten könnt. Die Fernbedienung ist da funktionaler, erfreulicherweise funktioniert sie ohne Infrarot-Sensor, so können bei der Steuerung ruhig Personen oder Gegenstände im Weg stehen. Für die erste Verbindung müsst Ihr sie einmal neben den Beamer halten und zwei Knöpfe drücken. Das funktioniert zuverlässig und sehr einfach.

Formovie hält den Theater in einem dezenten Grauton und überzieht die Vorderseite mit einem Stoffüberzug. Darin eingelassen sehen wir ein Logo des Herstellers, das im ausgeschalteten Zustand des Beamers leuchtet. Mit Maßen von 55 x 35 x 10 cm ist der Theater alles andere als kompakt, er sollte allerdings auch fest im Heimkino installiert bleiben. Für die leichtere Arretierung gibt es höhenverstellbare Füße an der Unterseite.

Bildqualität und Auto-Arretierung

Der Projektor des Formovie Theater löst maximal in 4K auf, schafft es auf helle 2.800 ANSI-Lumen und ist für Dolby Vision zertifiziert. Die Projektionsgröße kann zwischen 80 und 150 Zoll betragen, laut Herstellerangaben deckt der Beamer dabei den erweiterten Rec.2020-Farbraum zu 107 Prozent ab, ALLM und MEMC für eine flüssige Wiedergabe ist ebenfalls mit an Bord. Wichtig bei Kurzdistanzbeamern ist allerdings, dass Ihr die nötige Leinwand zu Hause habt.

Gefällt:

Hervorragende Bildqualität

Hell genug, um auch tagsüber verwendet zu werden

Gute Anschlussvielfalt

Gefällt nicht:

Nur 60 Hz

Kein Digitalzoom, um das Bild zu verkleinern

Baubedingt nicht für jede (Lein)wand geeignet

Justierung nur nach acht Punkten

Das Bild des Formovie Theater wirkt wie auf die Wand gedruckt. / © nextpit

Bevor wir über die Bildqualität des Formovie Theater sprechen, müssen wir einmal über Laser-TVs oder Kurzdistanzbeamer im Allgemeinen sprechen. Denn baubedingt solltet Ihr den Beamer vor eine möglichst glatte Oberfläche stellen, da der spitze Einfallwinkel des Lichts Unebenheiten und Wellen sehr stark hervorhebt. Auch die gewünschte Größe solltet Ihr vor dem Aufstellen ausrechnen, hierfür hab' ich Euch im vorangehenden Abschnitt eine Grafik von der Formovie-Homepage gezeigt. Die Höhe bestimmt beim Formovie Theater, wie groß das gezeigte Bild ist. Maximal sind 150 Zoll drin, minimal sind es 80 Zoll. Leider gibt es weder einen optischen noch einen digitalen Zoom.

In meinem Wohnzimmer hängt eine Leinwand, die ich vor einem Fenster herunterziehen kann. Ich nutze sie für herkömmliche Beamer und hier fallen die kleinen Wellen in der Leinwand kaum auf. Zusammen mit dem Formovie Theater ist sie unbenutzbar, da die Wellen das Bild dabei stark verzerren. So stark, dass mir bei Kameraschwenks regelrecht schlecht wurde. Also bin ich mit dem Beamer ins Schlafzimmer gewechselt, wo ich eine graue Wand freigeräumt habe. Hier ist das Bild deutlich weniger gekrümmt, ein paar Wellen und Fehler zeigen sich aber dennoch.

Der An-Knopf ist der einzige Schalter am Formovie Theater. / © nextpit

Zusätzlich zum Formovie Theater solltet Ihr eine Leinwand einplanen, die möglichst gut gespannt und glatt ist. Da das Licht des Beamers mit einem starken Winkel von unten auf die Leinwand trifft, empfiehlt sich der Kauf einer CLR-Leinwand. Das steht für "Ceiling Light Rejecting" und bietet bei Kurzdistanzbeamern einen optimaleren Kontrast. Je nach Modell und Größe werden hier zwischen 500 und 1.000 Euro fällig. Wer's möglichst einfach haben will, der kauft den Formovie Theater im Bundle mit einer Leinwand.

Die beste Bildqualität konnte ich ohne eine solche Leinwand also nicht aus dem Formovie Theater holen. Dennoch ist das Bild auch tagsüber hell genug, um mich zu blenden. Die Helligkeit von 2.800 ANSI-Lumen, also gemessen an der reflektierenden Oberfläche, ist wirklich gewaltig und macht den Formovie Theater zu einem echten TV-Ersatz.

Dank der 4K-Auflösung und einer feinen Justierung für den Fokus ist die wahrgenommene Bildschärfe ebenfalls hoch. Und das, obwohl der Projektor die Auflösung per E-Shift hochskaliert. Dabei handelt es sich um eine Upscaling-Technologie, die meist nicht ganz an natives 4K heranreichen kann. Beim Formovie Theater ist die Qualität aber extrem hochwertig.

Der Projektor nutzt eine Pixel-Shift-Technologie, um das 4K-Bild zu erzeugen. / © nextpit

Für die Einrichtung des Beamers solltet Ihr allerdings etwa zehn Minuten einplanen, da Ihr das Beamerbild auf Eure Leinwand einstellen müsst. Hier bietet Formovie eine Acht-Punkte-Anpassung, bei anderen Modellen geht das noch ein wenig genauer.

Trotz all dieser Einschränkungen und der ganzen Vorrede ist das Bild des Beamers aber wirklich atemberaubend schön. 4K-Testaufnahmen auf YouTube erstrahlen in einer knackscharfen Qualität, die Kontrastwerte sind dank des hohen Kontrastverhältnisses von 3.000:1 sehr gut, und die Farben sind knackig und voll. Gefallen sie Euch gemäß der Voreinstellung nicht, könnt Ihr sie über das Menü des Beamers nachjustieren.

Jede Farbe könnt Ihr in den Einstellungen des Beamers bearbeiten. / © nextpit

Was auf dem Datenblatt ein wenig mau aussieht, ist die Bildwiederholrate von 60 Hertz. Um das Gaming-Erlebnis dennoch zu optimieren, unterstützt der Beamer MEMC und ALLM. MEMC berechnet Zwischenbilder, um eine möglichst flüssige Wiedergabe zu ermöglichen. ALLM hingegen reduziert die Latenz der Eingabe.

Die Anschlussvielfalt des Beamers ist auf dem neuesten Stand. / © nextpit

In puncto Bildqualität liefert der Formovie Theater also echt ordentlich ab – von den getesteten Beamern bietet er das allerbeste Bild. Diesen Eindruck bestätigen andere Tester, die den Beamer unter Optimalbedingungen ausprobieren konnten. Allerdings steigen die Kosten beim Zukauf einer Leinwand noch einmal deutlich. Schauen wir uns zu guter Letzt noch die Anschlussvielfalt an:

1 x HDMI 2.1 eARC

2 x HDMI 2.1

1 x 3,5mm Klinke für Audio-Out

1 x S/PDIF für Audio-Out

2 x USB-A für Daten und Stromversorgung

1 x Kaltgerätestecker

Hier fällt auf, dass Formovie für jeden HDMI-Ausgang den neuen 2.1-Standard unterstützt. Nutzt Ihr zudem eine Soundbar im Heimkino, bekommt Ihr dank eARC auch noch einen Audio-Rückkanal. Die beiden USB-Anschlüsse eignen sich besonders für die Stromversorgung eines Streaming-Sticks. Je nach Vorlieben ist dieser trotz smarter Funktionen und WLAN-Anbindung eventuell nötig. Schauen wir uns die smarten Features einmal an!