Fotowunder im Vertrag kaufen: Kamerahandys bei o2 im Überblick

Die neuesten Kameratechnologien stecken leider immer in den aktuellen Flaggschiff-Smartphones. Wenn Ihr also nicht 1.000 bis 1.500 Euro für ein neues Handy übrig habt, müsst Ihr Euch mit Potato-Cams abfinden – oder doch nicht? Der Mobilfunkanbieter o2 bietet die aktuellen Fotowunder der Handywelt in attraktiven Verträgen an. Wir stellen Euch die besten Optionen vor.