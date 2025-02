Das kann sich sehen lassen: Kia hat den Kia EV Day 2025 genutzt, um ordentlich für Aufsehen zu sorgen. Es wurden gleich drei neue E-Autos präsentiert, die in den kommenden Monaten in den Handel kommen werden. Der EV4 und der PV5 sind quasi schon fertig und gehen in den kommenden Monaten bereits in die Produktion und voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte hierzulande auch in den Verkauf. Das Kia Concept EV2 folgt im Jahr 2026. Und bis 2027 will Kia dann insgesamt 15 E-Autos anbieten können.