Android-Fans weltweit können es sicherlich kaum noch abwarten: Die Galaxy S25-Serie kann vorbestellt werden und landet dementsprechend bald in Euren Händen. Wer dabei das Ultra-Modell ins Visier genommen hat, sollte unbedingt weiterlesen. Der Anbieter o2 schnürt nämlich ein spannendes Angebot, bei dem Ihr neben der Samsung-Neuheit auch noch die Galaxy Watch Ultra (Test) mit ins Paket gelegt bekommt.

Nur das Beste von Samsung: S25 Ultra mit Galaxy Watch Ultra

Bei o2 gibt es ein waschechtes Ultra-Bundle, bestehend aus dem Samsung Galaxy S25 Ultra und der Galaxy Watch Ultra. Damit sichert Ihr Euch also nicht nur das beste Smartphone von Samsung, sondern auch die hochwertigste Smartwatch im Bundle mit dem o2-Tarif Eurer Wahl. Wir haben für uns den o2 Mobile M Tarif in den Fokus gerückt, welcher Euch 30 GB Datenvolumen bietet. Und dank des Grow-Vorteils wächst dieses jedes Jahr um weitere 5 GB an.

Ihr surft bei diesem Handytarif mit bis zu 300 MBit/s im stabilen 5G-Netz von o2. Damit seid Ihr bestens für wachsende Datenanforderungen gerüstet und könnt unterwegs problemlos Videos und Serien streamen, soziale Netzwerke nutzen oder einen mobilen Hotspot einrichten, um auch ohne WLAN von unterwegs aus arbeiten zu können. Außerdem umfasst der Vertrag eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze. Dank EU-Roaming könnt Ihr das gesamte Paket in der EU ohne zusätzliche Kosten nutzen.

Das Samsung Galaxy S25 Ultra (rechts) ist das größte Modell der neuen Flaggschiff-Reihe.. / © nextpit

Das umfangreiche Angebot im M-Tarif zum Galaxy S25 Ultra samt Galaxy Watch Ultra gibt es bei o2 (Tarifübersicht) für 64,99 Euro im Monat. Hinzu kommen lediglich Gerätekosten in Höhe von 1 Euro für die beiden Samsung-Highlights – den Anschlusspreis erlässt o2 Euch. Zugegeben: Die monatliche Gebühr ist nicht gerade niedrig, doch im Gegenzug erhaltet Ihr Samsungs neues Flaggschiff, einen großzügigen Tarif und die Premium-Smartwatch. Zum Vergleich: Das Bundle mit der Watch kostet monatlich nur 5 Euro mehr als ohne, wodurch Ihr für die Uhr nur 180 Euro extra zahlt. Ein Schnäppchen – immerhin kostet diese im Netz deutlich über 400 Euro.

Ob leistungsstarke Performance, beeindruckende Fotos oder ein erstklassiges Display – bei diesem Bundle erhaltet Ihr das Beste vom Besten. Übrigens: Als Vorbesteller erhaltet Ihr bis zum 06. Februar den doppelten Gerätespeicher zum Preis der kleineren Speicherausführung. Schnell sein lohnt sich also.

Galaxy S25 und Galaxy S25+ ebenfalls bei o2 erhältlich

Alternativ bietet der Netzbetreiber ebenfalls Bundles mit den anderen Modellen der S25-Serie* an. So bekommt Ihr das S25 in der Basisversion mit doppeltem Gerätespeicher und dem o2 Mobile M-Tarif für 49,99 Euro monatlich (36 Monate Laufzeit). Das S25+ inklusive der gleichen Extras kostet Euch 54,99 Euro pro Monat (ebenfalls bei 36 Monaten Laufzeit). In beiden Fällen zahlt Ihr nur 1 Euro für das Gerät, und der Anschlusspreis entfällt.

Was haltet Ihr vom Angebot? Würdet Ihr die Samsung Galaxy Watch Ultra selbst nutzen oder doch verkaufen? Lasst es uns wissen!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und o2. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.