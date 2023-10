Geekom A5 im Test: Hübscher, günstiger Mini-PC – aber stark genug?

Mit dem A5 bietet Geekom einen neuen Mini-PC auf AMD-Ryzen-Architektur an. Nachdem der AS 6 im Test bereits mit einem hohen Leistungsniveau überzeugte, schauen wir uns in diesem nextpit-Test das neue Modell an. Der Geekom A5 kommt in einem hübschen Gehäuse in Rosegold, verfügt endlich wieder über ein SD-Karten-Lesegerät und unterstützt 8K-Displays. Let's try it out!

Design und Verarbeitung

Geekom kleidet den A5 in ein neues, moderneres Gehäuse mit einer neuen Farbvariante. Die Größe ist mit 117 x 112 x 49.2 mm noch immer äußerst kompakt und folgt der Linie der anderen Geekom-PCs, die wir in den letzten Monaten getestet haben. Erfreulicherweise finden wir wieder viele Anschlüsse an der Vorder- und Hinterseite vor. Während wir im Vergleich zum AS6 wieder einen SD-Karten-Leser finden, gibt's vorne ausschließlich große USB-Anschlüsse.

Gefällt:

Designtechnisch noch eimal ansprechender als Vorgänger

Hohe Anschlussvielfalt

VESA-Mount im Lieferumfang enthalten

Gefällt nicht:

Kein DisplayPort, nur HDMI 2.0b

Kein USB-C-Anschluss an der Vorderseite

Lüfter bei vielen Aufgaben deutlich wahrnehmbar

Nachdem ich bereits drei verschiedene Geekom-PCs getestet habe, durfte ich mich beim A5 über einen neuen Kompromiss freuen. Während die Anschlussvielfalt beim AS 6 (zum Test) wirklich überzeugend war, fehlte hier ein SD-Karten-Lesegerät am Gehäuse. Bei diesem Modell ist der SD-Karten-Leser wieder mit von der Partei und auch die Anschlussvielfalt auf der Rückseite ist top – dafür fehlt ein USB-C-Anschluss an der Vorderseite.

Die Anschlussvielfalt sieht insgesamt wie folgt aus:

Vorne (links nach rechts) 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 x Lautsprecher mit 3,5 mm Klinke

Linke Seite SD-Karten-Lesegerät

Rechte Seite Kensington-Schloss

Hinten (links nach rechts) Stromanschluss USB 3.2 Gen 2 Type-C HDMI 2.0b 2,5G RJ45 LAN Anschluss 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A USB 3.2 Gen 2 Type-C HDMI 2.0b



Im Vergleich zum AS 6, der ebenfalls auf AMD-Ryzen basiert, fällt der fehlende Port für DisplayPort 1.4 auf. Ein wenig verwirrend ist zudem, dass Geekom den neuen Mini-PC mit "Unterstützt 8K-Displays" bewirbt, wodurch sich auf modernere Anschlüsse für den Anschluss von Monitoren schließen lässt. Allerdings sind am Geekom A5 lediglich HDMI-Ports nach 2.0b-Standard zu finden, während der teurere AS 6 Anschlüsse mit HDMI 2.1 bietet. Monitore mit 8K-Auflösung könnt Ihr also nur über die USB 3.2 Gen 2 Ports per Type-C anschließen.

8K-Displays könnt Ihr anschließen – aber nur per USB-C! / © nextpit

Designtechnisch finde ich das Gehäuse des A5 aber wirklich gut. Das Roségold inmitten von chromfarbenen Akzenten sorgte auch im nextpit-Büro dazu, dass mehrmals nach dem kleinen PC gefragt wurde. Die Verarbeitungsqualität ist im Vergleich zu anderen Modellen gleich geblieben. Bedeutet: Wir finden ein Gehäuse aus Kunststoff vor, in welches ein Metallgehäuse eingelassen ist. Das ist robust genug, um den PC gefahrlos in den Rucksack zu werfen und mit ins Büro zu nehmen. Eine Tragetasche fehlt im Lieferumfang jedoch.

Diese Konstruktion macht das Gehäuse des Geekom A5 schön stabil. Allerdings muss der Hersteller dabei offenbar einen anderen Lüfter verbauen. Denn dieser springt beim Arbeiten häufiger an als bei anderen Geekom-Modellen. Gleichzeitig ist er deutlicher wahrnehmbar, wenn man etwa ein Computerspiel startet oder Adobe Photoshop ausführt. Das ist schade, da das laute Lüftergeräusch auf Dauer störend ist.

Zu guter Letzt möchte ich noch einmal auf die Erweiterbarkeit des Mini-PCs eingehen. Denn schraubt Ihr den Geekom A5 auf, könnt Ihr sowohl den RAM als auch den internen Speicher aufrüsten. Maximal sind so 64 GB RAM sowie bis zu 2 TB per M.2-SSD drin. Für die Erweiterung für HDDs im 2,5-Zoll-Format gibt Geekom keine Obergrenze an.

Dank des mitgelieferten VESA-Mounts könnt Ihr kompatible Monitore mit dem Geekom A5 übrigens in einen All-in-One-PC verwandeln. Dabei schraubt Ihr den Mini-PC einfach hinten den Monitor.