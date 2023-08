Geekom Mini IT13: So seid Ihr beim Launch des Mini-PCs mit Core i9 dabei

Geekom kennen wir als einen führenden Anbieter von Mini-PCs, dessen Geräte wir hier bei nextpit auch regelmäßig auf dem Zettel haben. Mit dem Geekom Mini IT13 stellt das Unternehmen in Kürze den weltweit ersten Mini-PC mit einem "Intel Core i9"-Prozessor der 13. Generation vor. Wir verraten Euch, wie Ihr beim Launch per Stream dabei sein könnt.

Am 23. August um 19 Uhr unserer Zeit wird Geekom seinen neuesten Mini-PC enthüllen und der hat es wahrlich in sich. Er kommt nämlich mit der brandaktuellen 13. Generation der Intel-Core-i-Prozessoren. Mit dem Core i9-13900H/i7 (i7-13700H / i5-13500H) bringt es der kommende Mini-PC auf bis zu 14 Kerne, 20 Threads und taktet im Turbomode mit bis zu 5,4 GHz. Dazu setzt die Kiste auf Intels Iris-Xe-Grafik.

Geekom Mini IT13: Vielseitiger Mini-PC für jeden Anlass

Der Mini IT13 unterstützt 8K-Displays und bietet Anschlussmöglichkeiten (2 x USB 4.0, 2 x HDMI 2.0) für mehrere Monitore. Ihr seid mit dem Gerät also bestens gerüstet – ganz gleich, ob Ihr den Mini-PC für komplexere Arbeiten einsetzen oder einfach nur als Media-Player am Fernseher einsetzen wollt. Generell geizt Geekom nicht mit Anschlüssen, sodass Ihr neben den beiden HDMI-Ports und insgesamt 6 USB-Anschlüssen auch einen Port für 2,5G-LAN findet.

Was ist noch mit an Bord? Der SSD-Speicher (PCIe Gen 4) ist bis zu 2 TB groß, unterstützt wird aber auch SATA-SSD bis 1 TB und SATA-HDD bis 2 TB. Beim Arbeitsspeicher sind bis zu 64 GB DDR4-3200-RAM möglich. In Sachen Konnektivität nennt Geekom Funktionalität für Bluetooth 5.2 und Wi-Fi 6E.

Ihr wollt einen Eindruck bekommen, was die Mini-PCs von Geekom taugen? Dann lest unseren Testbericht zum Geekom AS 6, der auf AMD-Prozessoren setzt.

Die wichtigsten Specs konnten wir Euch jetzt also schon vorab liefern, den Rest enthüllt uns Geekom dann am 23. August, wenn der Mini IT13 offiziell enthüllt wird. Solltet Ihr also auf der Suche nach einem sehr kompakten PC sein, der richtig Dampf unter der Haube hat und Euch sowohl für den privaten Einsatz als auch in beruflicher Hinsicht vielfache Anwendungsmöglichkeiten gibt, kreuzt Euch unbedingt den 23. August im Kalender an.

Das Launch-Event startet um 19:00 Uhr (MESZ) und wird auf YouTube gestreamt. Während Ihr jetzt noch überlegt, welche Freunde Ihr über den Launch informiert, haben wir noch eine besondere Überraschung für Euch. Es werden nämlich vier portable Monitore Geekom PM 16 verlost und zweimal der neue Geekom Mini IT13 selbst! Seid also dabei, wenn Geekom Euch seine neueste Generation der Mini-PCs vorstellt – direkt auf dem Geekom-YouTube-Account, oder direkt hier bei nextpit: