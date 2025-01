Viele der von Google angebotenen Dienste können zumindest in der Ausgangsversion kostenfrei genutzt werden. Geld verdient der dahinter stehende Alphabet-Konzern in erster Linie mit Werbung - was Nutzer insbesondere auf der Video-Plattform Youtube zu spüren bekommen. Ein beliebter Trick, Werbung zu umgehen: Adblocker. Welche möglichen Auswirkungen die Nutzung von Adblockern bedeuten können, verrät Euch nextpit in diesem Beitrag.