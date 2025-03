Warum erst jetzt?

Solarpanel gibt es schon seit Jahrzehnten in allen Formen und Größen. Warum haben wir also nicht schon längst Notebooks mit Solarpanel im Deckel?

Wie uns Lenovo im persönlichen Gespräch auf dem MWC erklärt, waren Solarzellen bislang schlicht nicht für Schwachlicht-Umgebungen geeignet. Mit Weiterentwicklungen bei der sogenannten "Dark Field Photovoltaics" ist es jetzt aber auch möglich, in Innenräumen bei Tageslicht einigermaßen Strom zu tanken.

Ob Ihr in Berlin oder Hamburg ausreichend Sonne bekommt – tja, das wird die Zukunft zeigen, sobald es dieses Notebook-Konzept so oder so ähnlich irgendwann mal in Serie schafft. Enorm spannend sind die Weiterentwicklungen aber auf jeden Fall, auch wenn Ihr vermutlich auch in Zukunft immer noch ein Ladegerät für Euer Notebook braucht.

Aber: Devices, die länger ungenutzt herumliegen, würden sich so künftig nicht mehr komplett entladen. Und andere Geräte, die bauartbedingt nur wenig Strom benötigen, braucht womöglich künftig gar keine Lademöglichkeit mehr, beispielsweise Smart-Home-Sensoren wie Türkontakte oder Bewegungs- und Lichtsensoren – oder die Fernbedienung für den Fernseher.