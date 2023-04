Google I/O 2023: Worauf Ihr Euch freuen könnt!

Next Pit TV

Google I/O 2023

Jedes Jahr stellt Google auf seiner Entwicklerkonferenz wichtige neue Funktionen und Updates für das Android-Betriebssystem sowie Innovationen im Kontext der Google-Dienste vor. Im Jahr 2023 liegt der Fokus der Entwicklergemeinschaft auf Android 14 – möglicherweise in Verbindung mit einem oder mehreren neuen Pixel-Geräten – und der Konversations-KI Bard. Die Konferenz dient Google als Plattform, um Entwickler:innen und Agenturen dazu zu inspirieren, neue Software-Möglichkeiten zu erforschen, aber sie gibt auch einen Einblick in die Zukunft der Technologie weltweit.

Aus technischer Sicht wird sich die diesjährige Keynote vor allem auf KI-gesteuerte Dienste konzentrieren, da keine wesentlichen Änderungen an Android zu erwarten sind. Außerdem arbeitet Google Berichten zufolge an der Integration von Bard in die Suchmaschine und andere Dienste innerhalb des Google-Ökosystems.

Vor diesem Hintergrund haben wir eine Liste von Themen zusammengestellt, die Google voraussichtlich auf der I/O 2023 Keynote am 10. Mai 2023 ansprechen wird. Werft einen Blick darauf, was Euch auf der Google I/O 2023 erwarten wird.

Inhaltsübersicht

Was gibt es Neues für Android 14?

Ich bin mir ziemlich sicher, dass Google auf der diesjährigen I/O-Keynote einen starken Schwerpunkt auf die Konversations-KI Bard legen wird. Trotzdem habe ich mich entschieden, diese "Was zu erwarten ist"-Liste mit Android 14 zu beginnen. Letztes Jahr bot Android 13 mit Material You ein verfeinertes Erlebnis und einige bemerkenswerte, wenn auch kleinen Änderungen am Betriebssystem.

Im Jahr 2023 hat Google bereits die erste Beta-Version von Android 14 veröffentlicht, und es scheint, als würde dieses Update einen ähnlichen Weg einschlagen wie sein Vorgänger. Es gibt keine Anzeichen für ein großes, Spiel veränderndes Update, wie in unserem Leitfaden zu den neuen Funktionen von Android 14 beschrieben. Wir müssen die I/O-Konferenz abwarten, um zu sehen, ob dies bestätigt wird.

Ausgehend von meinen Erfahrungen mit Googles Entwicklerkonferenzen wäre es jedoch ratsam, die Erwartungen an Android 14 in diesem Jahr niedrig zu halten.

Google hat bereits die Beta-Version von Android 14 veröffentlicht. Auf der I/O 2023 erwarten wir, dass die wichtigsten Funktionen des neuen Betriebssystems bereits bestätigt werden. / © NextPit

Google Bard und neue KI-gesteuerte Dienste

Seit der Ankündigung von Googles Konversations-KI Bard im Februar hat die Zahl der Gerüchte um ihre Integration in Googles Dienste in letzter Zeit exponentiell zugenommen. Vor kurzem haben wir über das "Project Magi" berichtet, das Googles Suchmaschine überarbeiten soll, indem es den Nutzern ein personalisiertes Erlebnis bietet, ähnlich wie die Integration von ChatGPT in Bing und dem Edge-Browser.

Seit März ist Bard für eine ausgewählte Gruppe von Testern in den Vereinigten Staaten und Großbritannien verfügbar. Trotz der heftigen Kritik, die die künstliche Intelligenz einstecken musste, scheint Google von den Fähigkeiten seines Chatbots überzeugt zu sein. Aber ich frage mich, ob sie sich wirklich so sehr von der Erfahrung unterscheidet, die wir bereits mit ChatGPT in Microsofts Suchmaschine Bing gemacht haben.