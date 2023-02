Google bietet App-Support für das Dynamic Island des iPhone 14 Pro

Google liefert "überschaubare Wegbeschreibungen" für das Dynamic Island

Google hat eine Reihe neuer Funktionen wie die immersive Ansicht und die Suche per Live-Ansicht mit AR in Google Maps angekündigt. Darüber hinaus verbessert Google die Navigation durch "glanceable directions" (überschaubare Wegbeschreibungen). Damit können Karteninhalte direkt auf dem Sperrbildschirm angezeigt und abgerufen werden. Im Fall von Apple wird diese Funktion auf dem Dynamic Island des iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max (Testbericht) erweitert.

Der Suchgigant sagt, dass "glanceable directions" es für alle Arten von Maps-Nutzern einfacher machen wird, z. B. für Radfahrer und Wanderer, bei denen Ihr das Smartphone nicht entsperren oder die App öffnen müsst. Ähnlich wie bei der Haupt-App können die Nutzer die voraussichtliche Ankunftszeit (ETA) und die Abbiege-Hinweise direkt auf dem Sperrbildschirm sehen.

Google Maps fügt die AR-Ansicht und "überschaubare Wegbeschreibung" hinzu. / © Google; Edit by NextPit

Das Dynamic Island des iPhone 14 Pro kann den grundlegenden Status im oberen Bereich anzeigen. Alternativ können die Nutzer:innen durch langes Drücken auf den Bereich eine andere Ansicht mit mehr Daten anzeigen lassen. Google fügte hinzu, dass die Funktion in den kommenden Monaten auf Android und iPhones ausgerollt wird und dass sie mindestens iOS 16.1 erfordert.

Google rüstet Maps kräftig auf

Neben den überschaubaren Ansichten bietet Google jetzt auch eine immersive Ansicht an, die virtuell eine realistische 360-Grad-Ansicht projiziert, während Ihr einen Ort erkundet. Nach Angaben des Unternehmens nutzt es eine fortschrittliche KI-Technik namens NeRF (Neural Radiance Fields), um Milliarden von Bildern aus dem Internet und Street View zusammenzufügen und daraus ein 3D-Modell eines Ortes zu erstellen.

Gleichzeitig kündigt Google an, dass "Search by Live View" in den kommenden Wochen auch in Barcelona, Dublin und Madrid verfügbar sein wird. Die Funktion nutzt künstliche Intelligenz und Augmented Reality, um Interessen und Punkte in einer Augmented-Reality-Ansicht anzuzeigen. Sie wurde zuerst in London, Paris, Tokio, San Francisco, New York und Los Angeles veröffentlicht.

Schließlich können EVs oder Elektrofahrzeuge, die über eine eingebaute Google-Funktion verfügen, die neuen Maps-Funktionen nutzen, wie z. B. Vorschläge für Ladestopps und Erinnerungen an einen niedrigen Batteriestand. Außerdem werden Schnellladestationen oder Orte, an denen E-Fahrzeuge aufgeladen werden können, hervorgehoben.

Welche der neuen Maps-Funktionen gefällt euch am besten? Wir würden gerne eure Meinung hören.