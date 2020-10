Google Pixel 5 im Test: Das beste Pixel aller Zeiten

Einer der kleineren Kompromisse, den Ihr eingeht, wenn Ihr Euch für ein Pixel 5 gegenüber einem Flaggschiff der Konkurrenz (mit Ausnahme der iPhones von Apple) entscheidet, ist die Bildwiederholrate von 90Hz. Das 6-Zoll-OLED unterstützt HDR10+, aber ihm fehlt die 120 Hz-Bildwiederholrate, die bei den Topmodellen von Samsung, OnePlus, Realme und Oppo zum Standard geworden ist. Es gibt immer noch einige, die an den Vorteilen von Displays mit hoher Bildwiederholrate zweifeln, aber ich gehöre sicher nicht dazu. Mir geht es nur um den reibungslosen Bildlauf, und es ist schwer, wieder zu 60 Hz zurückzugehen, wenn man sich einmal an 120 Hz gewöhnt hat. Bei 90Hz fällt das zum Glück nicht ganz so schwer ins Gewicht.

Ihr erhaltet ein etwas größeres Display (6 Zoll) im Vergleich zum Pixel 4a (5,81 Zoll), und das Telefon fühlt sich in der Hand breiter an, obwohl der horizontale Unterschied nur einen Millimeter beträgt. Das Pixel 4a 5G, das gleichzeitig mit dem Pixel 5 auf den Markt gebracht wurde, ist wieder größer und platziert das leistungsstärkste Gerät in Googles 2020-Pixel-Reihe genau in der Mitte, was beide Displaygrößen betrifft. Die Bildschirmauflösung für das Pixel 5 beträgt 1.080 x 2.340 Pixel im Verhältnis 19,5:9 (432 ppi). Es ist schön scharf und angenehm für das Auge, aber erwartet nicht die gleiche lebendige Nutzerfahrung, die Ihr zum Beispiel beim Galaxy S20 oder Note 20 Ultra macht. Meiner Meinung nach ist Samsung bei Smartphone-Displays nach wie vor Klassenbester.

Als Google Anfang dieses Jahres das Pixel 4a auf den Markt brachte, bekamen wir einen Eindruck davon, in welche Richtung sich das Unternehmen mit seinem Smartphone-Design bewegte. Ähnlich wie OnePlus mit dem Nord , erleben wir eine Art Pushback gegen die gläsernen, teuren Designs der Flaggschiffe der vergangenen zwei Jahre. Das Pixel 5 ist zu den Grundlagen zurückgekehrt, und das ist gut so.

Live-Ansicht mit Standortfreigabe in Google Maps ist das Hauptmerkmal. Es verwendet Augmented Reality in Kombination mit der Live-Ansicht von Google Maps, um in Echtzeit den genauen Standort von Freunden anzuzeigen, die sich entschieden haben, diesen zu teilen. Diese Funktion ist nicht unbedingt hilfreich, um Personen auf überfüllten Straßen aufzuspüren, aber in großen Parks und auf offenen Flächen kann die Funktion sich als nützlich erweisen.

Der Besitz eines Pixel-Smartphones ist meiner Meinung nach die ultimative Android-Erfahrung. Ihr erhaltet nicht nur die neueste Version von Googles Betriebssystem, sondern auch exklusive Funktionen, die direkt in die Benutzeroberfläche eingebacken sind. Letztes Jahr, mit dem Pixel 4, öffnete die Soli-Radar-Technologie die Tür zu Funktionen wie Motion Sense, aber wir haben auch Live Transcribe und mehrere andere Made by Google-Features gesehen. In diesem Jahr sind die Pixel-exklusiven Funktionen angesichts der Strategie von Google, auf konservativere Hardware zurückzugreifen, etwas weniger aufregend, aber es gibt ein paar Softwarefunktionen, die in diesem Bericht erwähnt werden sollten.

Der Bereich, in dem man den Leistungsabfall gegenüber dem Pixel 4 des letzten Jahres am meisten bemerkt, ist bei der Verwendung der Kamera-App. Dank der Software und vor allem dank der Frage, was das Pixel hinter den Kulissen beim Fotografieren und bei der Videoaufnahme leistet, konnte Google mit seinem ziemlich gewöhnlichen 12,2-Megapixel-Sensor immer wieder Spitzenplätze in den Leistungstests der Kamera erreichen. Diese Abhängigkeit von der rechnergestützten Fotografie bedeutet, dass Ihr eine gewisse Verlangsamung bemerkt, wenn Ihr viele Fotos in kurzer Zeit aufnehmt, da das Pixel 5 hart arbeitet, um diese komplexe Verarbeitung mit einem Chipsatz mittlerer Größe zu bewerkstelligen.

Google bedient die Massen hier und da mit Hardware, die im täglichen Leben funktioniert, statt mit dem, was auf einem Datenblatt gut aussieht. Die handelsübliche Android-11-Software und einige Optimierungen für die weniger leistungsfähige Hardware tragen dazu bei, die Grenzen zwischen dem, was man für die Arbeit braucht, und dem, was derzeit als High-End gilt, zu verwischen.

Und dennoch, trotz des scheinbar mittleren SoC, halte ich diese Entscheidung für Google in diesem Jahr für sinnvoll. Der Snapdragon 765G ist ein sehr leistungsfähiger Chipsatz, und für 90 Prozent der Verbraucher, die ihre Smartphones ohnehin kaum an die Grenzen des Machbaren bringen, ist es fraglich, ob man den Leistungsunterschied überhaupt bemerken würde.

Perfektion wie immer

Es hat etwas Warmes und Tröstliches an Googles Engagement, die Point-and-Shoot-Fotografie in den Mittelpunkt des Pixel-Erlebnisses zu stellen und das Beste daraus zu machen, was möglich ist. In den letzten Jahren habe ich Doppel-, Dreifach- und Vierfachkameras sowie eine Kamera mit fünf Linsen getestet, die alle gleichzeitig fotografieren, und sich anfühlt wie eine unendliche Anzahl von Tele-, Weitwinkel-, Makro- und Tiefensensorkombinationen. Aber am Ende des Tages ziehe ich in neun von zehn Fällen, wenn ich fotografieren gehe, mein Telefon heraus und schalte den Standardmodus mit dem Hauptobjektiv ein. Und genau in diesen neun Situationen möchte man ein Google Pixel verwenden.

Im Vergleich zu den Anstrengungen des letzten Jahres gab es dieses Jahr einige Verbesserungen, je nachdem, wie man es betrachtet. Das Teleobjektiv des Pixel 4 wurde durch einen 16-Megapixel-Ultraweitwinkel-Sensor (f/2,2,107˚,1,0µm) ersetzt. Die Entscheidung für das Teleobjektiv anstelle des Weitwinkels war letztes Jahr eine seltsame Entscheidung, wenn man bedenkt, wie sehr Google seine softwarebasierte SuperResZoom-Technologie nachempfindet, die in diesem Jahr erneut zum Einsatz kommt. Bis etwa zweifacher Vergrößerung ist es in Ordnung, aber danach wird es ziemlich heikel.

Das Kameramodul sieht gegenüber dem Pixel 4 vom letzten Jahr unverändert aus, aber der Telesensor wurde dieses Jahr durch ein Ultraweitwinkel ersetzt. / © NextPit

Die Hauptknipse ist der bewährte alte 12,2-Megapixel-Sensor (f/1,7, 27mm, 1/2,55", 1,4µm, Dual-Pixel-PDAF, OIS). Es ist mehr oder weniger das gleiche wie das, das wir 2017 auf dem Pixel 4, dem Pixel 3 und Pixel 2 haben. Und doch bewährt sich die Kamera als Geheimrezept. Die meisten Fotos sehen sehen sofort hervorragend aus. Es gibt kein Herumfummeln mit Einstellungen oder Schiebereglern. Ein Knopfdruck und Google erledigt den Rest mit bemerkenswert konsistenten Ergebnissen.

Night Sight on (oben links) off (oben rechts) und einige zufällige, aber ziemlich lange Belichtungseffekte (unten). / © NextPit

Der Nachtsichtmodus wird jetzt automatisch bei schlechten Lichtverhältnissen ausgelöst, was ich manchmal etwas frustrierend fand und der Porträtmodus wurde verbessert, so dass man den Winkel und die Intensität des Lichts um das Motiv herum ändern kann. Ich habe jedoch einige fragwürdige Ergebnisse erzielt, wenn ich die Nachtsichtkamera mit 8 Megapixeln (f/2,0, 24mm,1/4,0", 1,12µm) auf der Selbstauslöser-Kamera benutzte. Dies könnte eine Kinderkrankheit in der Software sein, die im weiteren Verlauf behoben wird, aber ich habe sie trotzdem im Namen der Transparenz hier aufgenommen.

Nachtsicht mit der Selfie-Kamera: untypisch schlechte Qualität für ein Pixel-Smartphone 1x (oben) und 1,4x. / © NextPit

Google liegt bei der Videoaufzeichnung immer noch weit hinter Samsung und Apple, aber das Pixel 5 führt 4K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde ein, sowie einen neuen Panoramamodus, der die Stabilisierung durch Verlangsamung der Bewegung verbessert.

Auf Android 11 ist Google Lens jetzt bequem in die Kamera-App integriert. Wenn Ihr durch den Sucher blickt, könnt Ihr ein Objekt im Bild lange drücken und direkt über das Objektiv danach suchen, ohne die App wechseln zu müssen. Lens ist eine unterbeanspruchte Funktion auf Android, und diese Implementierung macht die Integration definitiv viel flüssiger. Das funktioniert auch auf dem Pixel 5 sehr schnell.