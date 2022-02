WiFi-Probleme beim Pixel 6: Nächster Bug für Google-Fans

Ein neues Update, ein neuer Bug. Diese Devise trifft bei Google aktuell leider immer wieder zu. Denn beim Google Pixel 6 hat sich nun ein neuer Bug im Februar-Update eingeschlichen, der einigen den letzten Nerv raubt. Denn das Wi-Fi lässt sich nicht mehr einschalten. Durch den Fehler schaltet sich die Verbindung automatisch ab und selbst durch einen Factory-Reset oder das ein- und ausschalten des Flugmodus ändert sich nichts.

Hey u/cheesehead78. Thanks so much for reporting this issue, we’re sorry that you’re experiencing it. After some investigation, we identified the root cause and determined that it impacts a very small number of devices. Of course, we realize this is a poor experience and immediately developed a software fix that will be available in the next Google Pixel Update, rolling out in March. If you’d like to explore other options in the meantime, please get in touch with our support team, which is prepared to help you. - Pixel Community, Reddit