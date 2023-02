So kann die Woche starten: Google Pixel 6a mit o2-Tarif nur 14,99 € monatlich!

Bei Media Markt könnt Ihr Euch aktuell das Google Pixel 6a mit einen wirklich spannenden o2-Tarif sichern. Hierfür zahlt Ihr monatlich gerade einmal 14,99 Euro und könnt zudem entscheiden, welche Farbe Euch lieber ist: Charcoal oder Chalk. Wir haben uns den Deal einmal genauer angeschaut und verraten Euch alle Details in unserem Tarif-Check.

In der vergangenen Woche dominierte Samsung die Tech-News. Auch bei den Deals kamen wir kaum um das neue Flaggschiff des südkoreanischen Herstellers drumherum, umso spannender also, dass Media Markt Euch aktuell das Google Pixel 6a ganz klammheimlich in einem wirklich spannenden Deal anbietet. Denn hier gibt es den Midranger mit passendem Mobilfunktarif von o2. Dabei zahlt Ihr neben den wiederkehrenden Kosten lediglich einen Euro für das Smartphone.

Mit dem Pixel 6a brachte Google ein Smartphone an den Start, das sich vor allem an Freunde kompakterer Smartphones richtet. So nutzt das Smartphone einen 6,1 Zoll großen Bildschirm und nutzt den selben Prozessor wie bereits die anderen Modelle der Pixel-6-Reihe (zur Übersicht). Mit dem Tensor-SoC habt Ihr 6 GB RAM und 128 GB UFS-3.1-Speicher zur Verfügung. Wollt Ihr mehr erfahren, schaut Euch unbedingt den Test zum Google Pixel 6a meiner Kollegin Camila an. Denn hier seht Ihr auch, ob das Smartphone nicht doch die ein oder andere Problematik mit sich bringt.

Lohnt sich der Google-Deal von Media Markt?

Natürlich wäre ein Tarifwelt-Deal nichts ohne einen passenden Handytarif. In diesem Fall erhaltet Ihr den All-In S von o2, bei dem Ihr monatlich 6 GB Datenvolumen zur Verfügung habt. Mit diesem befindet Ihr Euch im LTE-Netz der Teléfonica, müsst also auf 5G verzichten. Darüber hinaus surft Ihr mit 50 MBit/s und zahlt für das Gesamtpaket lediglich 14,99 Euro monatlich. Hinzu kommt eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten, eine Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro und einmalig ein Euro für das Google Pixel 6a.

Google-Übersicht Eigenschaft Google-Pixel-Deal Datenvolumen 6 GB Bandbreite Download max. 50 MBit/s 5G Nein Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 14,99 Euro Einmalige Gerätekosten 1,00 Euro Anschlusspreis 39,99 Euro Versandkosten 4,95 Euro Gesamtkosten 405,70 Euro Reguläre Gerätekosten 329,20 Euro Effektive monatliche Ersparnis ~ 3,19 Euro Zum Angebot

In der Regel kostet Euch das Google Pixel 6a bei einem vertrauenswürdigen Händler aktuell 329,20 Euro im Netz. Dementsprechend kommt Ihr hier auf effektive monatliche Kosten in Höhe von rund 3,19 Euro, die Ihr für den Tarif draufzahlt.

Alles in allem erhaltet Ihr hier also einen der besten Midranger mit passendem Tarif für alle, die nicht 24/7 Streams verfolgen müssen oder all jene, die ein Leben außerhalb des Internets noch kennen. Allerdings sind 50 MBit/s nicht die Welt und das fehlende 5G dürfte auch für einige ein klarer Minuspunkt sein. Nichtsdestotrotz ist der Deal wirklich gut und eine klare Empfehlung.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Angebot interessant für Euch oder greift Ihr lieber zu den größeren Modellen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!