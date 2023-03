Google Pixel 8 (Pro): Erste Kamera-Features des nächsten Pixel-Phones bekannt

Nach der Einführung der KI-unterstützen "Unblur"-Funktion auf dem Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro wurde jetzt entdeckt, dass Google an einer Version arbeitet, die unscharfe Videos korrigieren soll. Die In-App-Fotofunktion könnte erstmals und exklusiv auf dem Google Pixel 8 und Google Pixel 8 Pro im Herbst 2023 erscheinen.

Video-"Unblur"-Funktion für das Google Pixel 8

Die maschinellen Lernfähigkeiten des von Google entwickelten Tensor-Prozessors ermöglichen bereits heute Softwarefunktionen wie den Magic Eraser zum Entfernen unerwünschter Dinge auf dem Foto. Auch sogenannte Unblur-Effekte zum Verbessern alter und verpixelter Bilder, nutzen die künstliche Intelligenz. Die neuesten Hinweise, welche von "9to5Google" aufgedeckt wurden, deuten darauf hin, dass Google die Unblur-Funktion dahin gehend verbessert, dass auch Videomaterial nachträglich optimiert werden kann.

Durch ein Beta-Android-Software-Update gelang es dem Unternehmen, die Schnittstelle in der Foto-App zu erzeugen, allerdings noch ohne den eigentlichen Effekt. Die neue Funktion wurde in dem Menü "Werkzeuge" unter den Bearbeitungsoptionen integriert. Wenn Ihr also die Funktion auswählt, könnt Ihr mit einem Schieberegler den Grad der Unschärfe einstellen, den Ihr bei der statischen Foto-Unschärfe nicht findet.

Die Fotos sehen schärfer aus, aber ihr könnt die Artefakte der digitalen Bearbeitung sehen, wenn ihr das Bild heranzoomt. / © NextPit

Die Funktion Video "Unblur" wird wahrscheinlich zusammen mit dem Pixel 8 und Pixel 8 Pro eingeführt. Gleichzeitig könnte der für die beiden neuen Pixel-Phones erwartete Tensor-G3-Chip für diese Funktion zwingend notwendig sein. Das würde dann vermutlich die Einführung des neuen Blur-Effektes für ältere Smartphones, wie dem Google Pixel 7 (Test), unmöglich machen.

Instagram-ähnliche Videoeffekte für Google Fotos

Neben der verbesserten Blur-Funktion, fügt Google laut Quelle, der Pixel-8-Serie eine Reihe von Videoeffekten hinzu. Es gibt insgesamt 14 neue Instagram-ähnliche Filter, darunter Polaroid, VHS und Schwarz-Weiß. Diese können bei der Bearbeitung eines Videos in der Fotos-App im Bereich Überlagerungen aufgerufen werden. Es ist nicht bekannt, ob ältere Pixel-Telefone von der gleichen Art von Überlagerungen profitieren werden.

Bevor das Google Pixel 8 und das Pixel 8 Pro im Herbst vorgestellt werden, wird Google am 10. Mai Android 14 OS ankündigen. Es wird erwartet, dass Mountain View auf der gleichen Veranstaltung auch sein erstes Pixel Fold-Gerät und das Pixel 7a vorstellen wird. Vermutlich gibt es auch, wie im vergangenen Jahr, erste Teaser zu den beiden Pixel-8-Modellen.

Habt Ihr schon eine dieser Google-Foto-Funktionen ausprobiert? Welche ist Euer Favorit? Lass es uns in den Kommentaren wissen.