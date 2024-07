Google wird die Pixel-9-Serie nächsten Monat auf einem Made by Google-Event vorstellen. Passend dazu werden im Vorfeld der Vorstellung immer mehr Informationen über die Flaggschiff-Smartphones bekannt. Die neuesten Erkenntnisse deuten darauf hin, dass das Pixel 9 mit einer neuen fortschrittlichen Funktechnologie ausgestattet sein wird, die bereits im iPhone 15 Pro zu finden ist.

Weniger als einen Monat vor dem Event wurde das Pixel 9 gesichtet und von der Federal Communications Commission (FCC) durchgewunken. Wie 9to5Google herausfand, wurde die gesamte Reihe bei der Behörde zusammen mit ihren Zertifizierungen zugelassen, die auch die wichtigsten Konnektivitäts-Funktionen dieser Geräte beinhalten.

Wie auf den Etiketten zu sehen ist, wird es das Pixel 9 in vier Modellen (Standard, Pro, Pro XL und Pro Fold) geben und die übliche Reihe von Konnektivitäts-Optionen bieten. Dazu gehören 5G mmWave für einige Modelle, vielleicht für das Pixel 9 Pro Duo, sowie Bluetooth, UWB und Thread für die gesamte Produktreihe.

So sollen Googles Pixel 9, Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro XL aussehen. / © Rozetked

Das Pixel 9 ist das erste Smartphone von Google, das mit dieser Technologie ausgestattet ist, allerdings stattete das Unternehmen bereits einige seiner Nest-Smart-Home-Geräte mit dieser Technologie aus.

Abgesehen von der kommenden Google-Pixel-9-Serie waren das iPhone 15 Pro (Test) und das iPhone 15 Pro Max (Test) im letzten Jahr die ersten Smartphones, die mit der Funk-Technologie Thread ausgestattet sind. Die Frage lautet nun: Warum solltet Ihr Euch für Thread interessieren?

Was sind die Vorteile und der Nutzen von Thread?

Grundsätzlich ist Thread ein neues Mesh-Netzwerkprotokoll, das für IoT- oder Smart Home-Geräte entwickelt wurde. Matter ist ein bekannter Smart-Home-Standard, der neben der Wi-Fi-Unterstützung auch auf Thread läuft.

Für Google bedeutet die Verwendung von Thread in seinen Smartphones, dass das Unternehmen die Technologie auf verschiedene Weise nutzen wird. Am offensichtlichsten ist die Unterstützung bestehender und kommender Thread-Geräte, wie z. B. smarte Steckdosen und Glühbirnen mit dem Pixel 9. Mit Thread werden die Pixel-Smartphones in der Lage sein, Thread-Zubehör direkt zu steuern, ohne dass ein spezieller Thread-Hub oder -Router benötigt wird.

Neben der Steuerung von smarten Geräten hat Thread auch viele Vorteile als drahtlose Verbindung. Das Mesh-Netzwerk-Design von Thread macht es zum Beispiel schneller als Bluetooth. Außerdem verbraucht es weniger Strom und ist durch die Verwendung des Internetprotokolls (IP) sicherer, wenn es direkt mit anderen Thread-Geräten kommuniziert.

Thread könnte eine Alternative zu Bluetooth und Wi-Fi sein, wenn es darum geht, Smartphones mit Wearables zu verbinden, z. B. ein Pixel 9 mit einer Pixel-Smartwatch oder Kopfhörern. Allerdings hat Thread einige Einschränkungen, wie z. B. eine geringere Datenbandbreite.

Google hat die Veranstaltung für den 13. August in Google Bay View angesetzt. Neben dem Pixel 9 könnten auch die Pixel Watch 3 und die Pixel Watch 3 XL enthüllt werden.

Glaubt Ihr, dass jetzt noch mehr Hersteller auf den Zug aufspringen und Thread in ihre Geräte einbauen?