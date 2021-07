Google Pixel: Versteckte Funktion lädt Akku nur noch bis 80 %

Eine neue Funktion schont die Akkus von Pixel-Smartphones, indem es das Aufladen in bestimmten Fällen bei 80 Prozent stoppt. Google hat dieses Feature bereits vor einigen Monaten diskret eingeführt, bekannt wurde es jetzt erst.

Die Funktion "Optimizing for battery health" wurde von unseren Kollegen, den XDA Developers, entdeckt. Unser NextPit-Kollege Rahul hat mir auch versichert, dass er das Feature schon vor Monaten auf seinem Google Pixel 3 bemerkt hat. Aber da er keinen Screenshot, um es zu beweisen, zählt es nicht.

Ladehemmung: Schadet Quick-Charging dem Handy-Akku?

Konkret begrenzt diese Funktion automatisch das Aufladen bei 80 % und ist in den Akku-Einstellungen nicht ersichtlich. Allerdings sind es nur zwei Szenarien, in denen diese Funktion aktiviert wird:

Beim kontinuierlichen Laden unter Bedingungen mit hohem Akkuverbrauch, wie beispielsweise beim Spielen.

Beim kontinuierlichen Laden über einen Zeitraum von vier oder mehr Tagen.

Das Laden des Pixel-Smartphones wird nur bis 80 % geladen, ob Ihr wollt oder nicht

Diese Google-Supportseite erklärt im Detail, wie diese Funktion funktioniert: Werden die oben genannten Bedingungen erfüllt, lädt der Akku nur bis 80 Prozent. Ist keine dieser Bedingungen mehr erfüllt, wird die Funktion automatisch deaktiviert.

Solange die Funktion aktiviert ist, wird Euch unter "Always-On-Display" und in den Einstellungen unter „Akku“ die Benachrichtigung „Optimierung des Akkuzustands“ angezeigt.

Diese Funktion hat also nichts mit Googles adaptivem Laden zu tun, das sich auf Eure Uhr verlässt, um das Smartphone kurz vor dem Aufwachen vollständig aufzuladen (nur beim Pixel 4 und neuer). Die Funktion "Optimierung des Akkuzustands" ist auf dem Pixel 3 und höher verfügbar.

Umfrage der Woche: Haltbarkeit der Akkus geht vor Schnelligkeit

Ein weiteres wichtiges Detail ist, dass es keinen Button zum Deaktivieren dieser Funktion gibt. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, wird es automatisch aktiviert, ob Ihr wollt oder nicht. "Deaktivieren" lässt sich das nur, wenn Ihr das Smartphone vom Stromnetz trennt, oder es neu startet.

Im Gegensatz zur Akku-Optimierung des OnePlus 9 und 9 Pro wirkt sich diese Funktion von Google nicht auf die Leistung Eures Pixel-Smartphones aus (ich weiß, ich stichele).

Was haltet Ihr von dieser Option? Habt Ihr es schon an Eurem Pixel bemerkt? Sollte Google den Nutzern die Wahl lassen, die Funktion zu aktivieren? Schreibt es uns in die Kommentare!