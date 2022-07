Handy-Display wie von Zauberhand sperren: Diese Geste macht's möglich!

NEXT PIT TV

Wir alle wissen inzwischen, dass man Handys über Klopfzeichen auf der Rückseite steuern kann. Viele Handys der Hersteller Apple und Xiaomi unterstützen die Back-Tap-Funktion – allerdings passieren auch wundersame Dinge beim Tippen auf das Display.

Ich habe während meiner Testzeit mit dem Nothing Phone (1) die Option "Zweimal tippen, um das Display auszuschalten" gefunden. Diese Funktion ermöglicht es, den Bildschirm Eures Smartphones auszuschalten und somit das Smartphone zu sperren, indem man vom Startbildschirm aus zweimal darauf tippt.

Auf meinem Nothing Phone (1) sind die Schritte wie folgt:

Tippt lange auf Euren Startbildschirm. Tippt auf Einstellungen für den Startbildschirm. Aktiviert die Option Zweimal tippen, um die Anzeige zu deaktivieren.

Die Funktion gibt es aber auch bei vielen anderen Herstellern wie Samsung und Xiaomi. In One UI 4 ist die Funktion standardmäßig aktiviert, aber hier sind die Schritte trotzdem:

Geht in die Einstellungen und dann zu Erweiterte Funktionen. Geht zu Bewegungen und Gesten. Aktiviert die Option Zum Ausschalten zweimal Tippen.

Diese Funktion gibt es auch bei Samsung und sie ist in One UI 4 standardmäßig aktiviert / © NextPit

In MIUI besteht der einzige Unterschied darin, dass das Doppeltippen nur vom Sperrbildschirm aus möglich ist. Im Grunde dient die Funktion nur dazu, den Bildschirm aufzuwecken oder auszuschalten, wenn er gesperrt ist, um zum Beispiel Always On Display anzuzeigen. Hier sind die Schritte, die Ihr ausführen müsst:

Geht in die Einstellungen. Geht auf Immer anzeigen und Sperrbildschirm (ein Hoch auf Xiaomi für die Übersetzung, wirklich). Aktiviert die Option Zweimal drücken, um den Bildschirm wieder zu aktivieren oder auszuschalten, wenn das Gerät gesperrt ist.

Bei Xiaomi erlaubt MIUI einfach das Doppeltippen, um den Bildschirm auszuschalten, sobald das Smartphone gesperrt ist / © NextPit.

So viel zu diesem kurzen Tutorial zur praktischen Doppeltipp-Geste auf Eurem Handy. Was haltet Ihr von dieser Funktion? Bin ich völlig unwissend, weil ich diese Funktion erst jetzt entdecke?