So killt die Industrie meine Begeisterung für Künstliche Intelligenz

Wir Menschen sind von Natur aus kreative Wesen. Wir träumen, wir lesen und wir stellen uns etwas vor – das macht jeder in unterschiedlichem Maße, aber die Fähigkeit dazu ist uns angeboren. Vielleicht ist es diese Vision einer Welt, in der künstliche Intelligenz (KI) mehr ist als Ihr aktueller Stand, die mich letzte Woche auf einem der weltgrößten Mobilfunkkongresse zutiefst desillusioniert zurückließ. Die Technologiebranche, die ständig versucht, neue Ideen zu entwickeln, scheint ein wenig verloren zu sein, wenn es um KI-gestützte Produkte geht.

In den ersten drei Tagen des Mobile World Congress legte ich mit meinem Wearable etwa 35 Kilometer zurück, was fast das Dreifache meiner durchschnittlichen Bewegung an einem Arbeitstag ist. Mit anderen Worten: Ich bin viel gelaufen, habe viele Dinge gesehen und viele Leute gehört.

Der erste Tag des MWC für die Medien ist der Sonntag, an dem Journalisten und Vertreter der Branche an exklusiven Veranstaltungen teilnehmen, bei denen auch neue Geräte vorgestellt werden. Mein erstes Event war ganz bodenständig mit OnePlus und seiner neuen OnePlus Watch 2 (Hands-On). Vielleicht ist das der Grund, warum mich das zweite Launch-Event des Tages, das sich etwas ungreifbar anfühlte, ein wenig verbittert zurückließ.

Honor und sein absichtsbasiertes Interface

Honor präsentierte das Magic 6 Pro, ein Smartphone, das ich bereits getestet hatte. Leider kam es in Europa nicht mit seinem schönsten Feature an: der Intent-basierten Benutzeroberfläche. Auf der Keynote stellte Honor-CEO George Zhao alle Funktionen vor, die meinem Magic 6 Pro fehlten und die auf einem vom Unternehmen entwickelten Sprachmodell beruhen.

Der Name "Intent-based" deutet auf die Art der Technologie hin. Das heißt, das System nutzt ein Modell, das aus Euren Handlungen lernt und Eingaben verschiedener Smartphone-Sensoren, wie z. B. Augenbewegungen und Berührungen des Displays, interpretiert. Ich bin kein Experte für künstliche Intelligenz, aber ich halte es für die fortschrittlichste KI-Technologie, die es derzeit für ein mobiles Gerät gibt.

Eine Person demonstriert die Eye-Tracking-Funktion des Honor Magic 6 Pro, indem sie während einer Demo auf dem MWC 2024 ihren Blick zum Öffnen einer Benachrichtigung einsetzt. / © nextpit

Ich hatte nicht die Gelegenheit, diese KI-gestützten Funktionen zu nutzen, als ich das Handy vor seiner Veröffentlichung testete, aber ich bekam die Technologie am Stand von Honor demonstriert. Das Konzept ist faszinierend, weil es uns Zeit spart, indem es unsere Bedürfnisse mit minimaler Interaktion schnell erfüllt.

Allerdings kommt noch eine KI-Ebene hinzu, und deshalb konnte ich sie auf meinem Magic 6 Pro nicht testen. In Europa ist diese Ebene noch nicht zugelassen, aber in China, dem Heimatland von Honor, ist sie bereits erhältlich.

Aber warum ist das problematisch? Zunächst habe ich es nicht verstanden, oder besser gesagt, ich habe es zu sehr als Datenschutzbedenken abgetan. Das ist zwar nicht falsch, aber diese Sichtweise wird dem Hauptproblem nicht gerecht. Was Honor vorstellt, ist nicht nur eine maschinelle Programmierung, sondern eine Form von Intelligenz, die selbständig lernen kann, ein Sprachmodell.

Natürlich handelt es sich dabei nicht um eine Superintelligenz, die Euer Telefon kapert und sich für Euch ausgibt – zumindest noch nicht. Aber es handelt sich um eine künstliche Intelligenz, die auf unserem Verhalten aufbaut, unsere Gedankengänge nachahmt und uns im Wesentlichen nachbildet.

Wenn ein Unternehmen also mit einer "Intent-basierten Benutzeroberfläche" wirbt, die unsere Bedürfnisse vorwegnimmt, stellt Euch Folgendes vor: Ihr schaut Euch eine Adresse in einer Chat-Nachricht an und plötzlich schlägt das System vor, sie in einer Karten-App zu öffnen. Dieser Komfort ahmt das menschliche Verhalten nach und soll uns Zeit und Mühe sparen.

Das bringt mich dazu, über die Bedeutung unserer individuellen Entscheidungen nachzudenken. Wenn ein System meine Vorlieben vorhersagen und danach handeln kann und mir sogar Optionen vorschlägt, die ich nicht in Betracht gezogen habe, was sagt das dann über meine Individualität aus? Verlieren wir einen Teil von uns selbst, wenn die Technik unsere Wünsche vorhersagt?

Wenn Unternehmen nicht gerade unsere Individualität bedrohen, versuchen sie, uns etwas anzudrehen

Honor ist nicht das einzige Unternehmen, das KI bei scheinbar harmlosen Beispielen einsetzt, um uns Zeit zu sparen. Nehmen wir zum Beispiel die Funktion "Circle to Search", die zuerst von Samsung mit der Galaxy AI und später von Google eingeführt wurde.

Auf dem MWC 2024 hatte Google die größte Präsenz, die ich je auf der Messe in Barcelona gesehen habe, mit der klassischen Android-Insel und zwei großen geschlossenen Ständen für Android und Google Cloud. Wenn man die Android-Insel betrat, konnte man sofort ein riesiges Banner sehen, das die "Vorteile" von Circle to Search für den Kauf einer grünen Geldbörse anpries.

In der sich schnell entwickelnden KI-Branche gibt es mehrere neue Trends und Praktiken, die eine kritische Betrachtung verdienen. Vor allem die Kommerzialisierung von KI-Technologien, wie sie durch Googles "Circle to Search"-Funktion veranschaulicht wird, zeigt eine besorgniserregende Entwicklung hin zum Konsumverhalten.

Auf Android Island, wo Google einige der neuen Android-Funktionen vorstellte, war die "Circle to Search"-Wand voll mit Artikeln, die auf Social-Media-Seiten zum Kauf angeboten wurden. / © nextpit

Um es einfacher auszudrücken: Abgesehen von diesem Beispiel hat die Branche mit ethischen Problemen zu kämpfen. Manchmal wird bei der Entwicklung und dem Einsatz von KI nicht genügend darauf geachtet, die Privatsphäre der Menschen zu schützen oder alle fair zu behandeln. Außerdem erklären viele Unternehmen nicht, wie sie Entscheidungen treffen oder was sie mit den gesammelten Informationen tun.

Bei Google zum Beispiel besagen die Regeln, dass Menschen keine privaten oder geheimen Informationen an ihre Dienste senden dürfen. Aber das wird schwierig, weil KI jetzt auf unseren Geräten ist, die wir sowohl für private als auch für berufliche Aktivitäten nutzen. Es sollte keine Alles-oder-Nichts-Situation sein.

Außerdem führt der Hype um die KI-Fähigkeiten oft zu unrealistischen Erwartungen und kann die echten Vorteile dieser Technologien überschatten.

In meiner eigenen Erfahrung im Bereich der KI habe ich das Spannungsverhältnis zwischen Innovation und Ethik aus erster Hand miterlebt. Die "Circle to Search"-Funktion zum Beispiel spiegelt einen breiteren Branchentrend wider, bei dem KI zur Vereinfachung von Aufgaben und zur Vorhersage von Nutzerbedürfnissen eingesetzt wird.

Diese Fortschritte können zwar bequem sein, werfen aber auch kritische Fragen zu Datenschutz, Autonomie und der Rolle der KI in unserem Leben auf. Meine Beobachtungen auf dem MWC 2024, insbesondere der überwältigende Einsatz von KI im Verbraucherverhalten und die futuristischen Versprechen von Honors Intent-basierter Benutzeroberfläche, dienen als Mikrokosmos für die größeren Herausforderungen der Branche.

Es ist klar, dass KI unser Leben verbessern kann, aber sie muss so entwickelt werden, dass ethische Überlegungen, Transparenz und das Wohlergehen der Gesellschaft als Ganzes an erster Stelle stehen.

Intelligente Wesen: Segen oder Fluch?

Am Stand der Deutschen Telekom habe ich das KI-Smartphone ausprobiert – ein Zukunftskonzept, das Apps durch einen digitalen KI-Assistenten ersetzt. Dieser Assistent, der mit Qualcomm und Brain.ai entwickelt wurde, erledigt Aufgaben wie Reiseplanung und Einkaufen per Sprache oder Text. Auch bei der Demo lag der Schwerpunkt darauf, dass ich etwas kaufe.

Versteht mich nicht falsch, ich liebe es, Zeit bei überwältigenden Aufgaben zu sparen und diese zusätzliche Zeit zu nutzen, um in mich, meine Freunde und meine Familie zu investieren. Ich hasse es, Flüge zu buchen, aber nicht, weil es eine lästige Aufgabe ist. Ganz im Gegenteil, ich liebe es zu reisen. Meine Verachtung kommt daher, dass der Prozess chaotisch ist. Jedes Unternehmen hat sein eigenes System, eine zweideutige Sprache und viel zu viele Serviceangebote.

Mein Dilemma ist folgendes: Ich würde die Aufgabe, einen Flug zu buchen, zum Beispiel an einen digitalen Assistenten mit künstlicher Intelligenz delegieren, aber ich möchte nicht auf den Spaß verzichten, meine besondere Reise zu organisieren. Das sind auch Erinnerungen, die ich durch diesen Prozess schaffe.

Ich denke, KI sollte unsere Erfahrungen verbessern, ohne uns die Möglichkeit zu nehmen, diese Erfahrungen zu machen. Ich stelle mir eine KI-Lösung vor, die mit mir interagiert und mir hilft, mein Flugticket zu kaufen, aber nicht eine, die aus meinem bisherigen Verhalten lernt und es anwendet, um meine eigenen Entscheidungen zu imitieren. Erkennt Ihr den Unterschied zwischen diesen beiden Ansätzen?

Unternehmen haben die Angewohnheit, Funktionen und Technologien einzuführen, die wir anfangs vielleicht gar nicht wollen, und sie nach und nach in unser Leben einzubauen, bis sie zum neuen Standard werden. Es ist wie mit dem sprichwörtlichen Frosch im langsam erhitzten Wasser, der die Veränderung erst bemerkt, wenn es zu spät ist.

Was nun?

Auf dem Mobile World Congress wurde meine Begeisterung für künstliche Intelligenz von der Besorgnis darüber überschattet, wie sie derzeit entwickelt wird. Auf meinem Weg durch die Veranstaltung habe ich aus erster Hand erfahren, dass die Branche sich auf Bequemlichkeit und Konsum konzentriert und dabei die ethischen und persönlichen Aspekte vernachlässigt, die KI wirklich inspirierend machen.

Der Einsatz von KI in Produkten wie Honors Intent-based UI und Googles "Circle to Search" verdeutlichte den Trend, Technologien zu entwickeln, die unsere Bedürfnisse vorhersagen, aber auf Kosten unserer Privatsphäre und Individualität gehen. Dieser Ansatz birgt die Gefahr, dass KI zu einem Verkaufsinstrument wird und nicht dazu beiträgt, unsere menschliche Erfahrung zu verbessern.

Um die Entwicklung von KI in eine bessere Richtung zu lenken, brauchen wir Transparenz, Verantwortung und einen Fokus auf Innovationen, die unsere Autonomie respektieren. Unternehmen sollten darauf abzielen, KI zu entwickeln, die die menschliche Kreativität ergänzt und nicht ersetzt, oder?

Wenn wir über die Zukunft der KI nachdenken, stehen wir vor einer Entscheidung: Lassen wir zu, dass die KI weiterhin einen konsumorientierten Weg einschlägt, oder lenken wir sie dahin, unser Leben zu bereichern und sinnvolle Probleme zu lösen?