Internet zum Sparpreis. Bis zu 1.000 MBit/s dauerhaft nur 26,99 €

Der Internetanbieter Pÿur zieht den Black Friday dieses Jahr vor und bietet Euch super günstige Kabeltarife an. So gibt es etwa eine Download-Bandbreite von 250 MBit/s schon ab 20,99 Euro monatlich. Möchtet Ihr die Deals wahrnehmen, müsst Ihr Euch allerdings beeilen, da Ihr nur bis zum 27. September Zeit habt. In diesem Tarif-Check haben wir alle Details zur Pÿur-Black-Week für Euch.