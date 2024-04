Irrer Tagesdeal: Apple Watch 9 mit LTE-Funktion zum Bestpreis sichern!

Die Apple Watch zählt zweifellos zu den beliebtesten Smartwatches auf dem Markt. Unzählige zuverlässige Sensoren und eine nahtlose Verbindung zum Apple-Ökosystem machen die Apple Watch 9 zum absoluten Muss für Apple-Fans. Die derzeit beste Smartwatch mit iOS gibt es jetzt mit LTE-Funktion und 45-mm-Gehäusedurchmesser für 479 Euro und somit zum bisherigen Bestpreis.

Affiliate Angebot Apple Watch Series 9 Anthrazit | 45-mm-Gehäusedurchmesser | LTE-Funktion

Die Apple Watch 9 stellt den aktuellsten Ableger aus Cupertino dar. In seinem Langzeittest zur Watch Series 9 ist mein Kollege Fabi vor allem von den vielfältigen Trackng-Funktionen, dem schönen und hellen Display und dem umfangreichen App-Support begeistert gewesen. Nachteilig ist, wie auch bei anderen Apple-Smartwatches (zum Vergleich) vor allem die recht geringe Akkulaufzeit in Kombination mit dem sehr langsamen Aufladen.

Die Apple Watch 9 lässt sich auch fernsteuern, indem Ihr Daumen und Zeigefinger zusammentippt. / © nextpit

Im Detail erwartet Euch bei diesem Deal ein Aluminium-Gehäuse mit einem Durchmesser von 45 mm. Die Smartwatch selbst ist nach IPX6 zertifiziert und verfügt über Sensoren, um etwa Euren Blutsauerstoff exakt zu messen oder einen Notruf abzusetzen, falls Ihr gestürzt seid. Nutzt Ihr zudem ein iPhone (zur Bestenliste), könnt Ihr alle Funktionen der Apple Watch problemlos nutzen. Eine Verbindung mit Android ist hingegen nicht möglich.

Der Deal zur Apple Watch 9 im Check

Wie bereits erwähnt erhaltet Ihr hier die kostspieligere 45-mm-Version der Apple Watch 9. In Verbindung mit einer LTE-Funktion werden hier in der Regel deutlich über 500 Euro fällig und so liegt der nächstbeste Preis im Netz derzeit bei 533 Euro. Cyberport verlangt für diese Variante gerade nur 479 Euro und verschickt die Uhr ohne zusätzliche Versandkosten.

Somit erreicht Ihr hier einen bisher nicht dagewesenen Bestpreis für die Smartwatch – zumindest in dieser Variation. Solltet Ihr also besonderen Wert auf die LTE-Version legen, seid Ihr mit diesem Deal wirklich gut beraten. Allerdings handelt es sich bei den CyberDeals um zeitlich begrenzte Angebote, das lediglich heute erhältlich ist. Zudem ist die Stückzahl stark begrenzt. Interessiert Ihr Euch für die Apple Watch 9 für 479 Euro, solltet Ihr Euch besser beeilen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist diese Variante der Apple Watch 9 zu diesem Preis interessant für Euch oder liegt der Preis noch deutlich über Eurem Wunschbudget? Lasst es uns wissen!