Jabra Elite 45h im Test: Kopfhörer mit Mega-Akku unter 100 Euro

Hier punktet Jabra Elite 45h

Der Preis

Wir neigen dazu, es zu vergessen, und einige Leute stimmen mir nicht zu, aber der Preis ist meiner Meinung nach ein integraler Bestandteil der Benutzererfahrung. Das Gefühl des Preis-Leistungs-Verhältnisses ist ein Kriterium, das bei den Tests berücksichtigt werden muss, auch wenn seine Bewertung offensichtlich von Benutzer zu Benutzer je nach Kaufkraft der einzelnen Konsumenten unterschiedlich ausfallen kann.

Aber für mich ist es eines der beiden Bestseller-Punkte des Jabra Elite 45h. Wenn Euer Budget auf 100 Euro begrenzt ist und Ihr einen neuen Kopfhörer haben wollt, dann ist der Jabra Elite 45h eine gute Wahl.

Der Kopfhörer hat einige große Mängel, auf die ich weiter unten eingehen werde. Was jedoch Kompromisse anbelangt, so macht man hier in dieser Preisklasse wohl die wenigsten. Zumal es im 100-Euro-Segment nicht viele gute Bluetooth-Headsets gibt, seien wir ehrlich.

Wenn ich die besten aktuellen Referenzen aufzählen müsste, würde ich mit dem Sennheiser 350 BT beginnen, der bei Amazon für 90 Euro erhältlich ist und der den Vorteil hat, dass er mit der Unterstützung für aptX und aptX Low Latency von Qualcomm eine größere Auswahl an Audiocodecs bietet. Hinzu kommen korrekter Klang bei angemessener Lautstärke, passive Isolierung des ohrumschließenden Designs, 30 Stunden Akkulaufzeit und Mikro-USB-Ladung.

Wenn Ihr aktive Geräuschunterdrückung für weniger als 100 Euro haben wollt, ist der Plantronics BackBeat Go 810 ebenfalls eine gute Wahl und kostet online marginal mehr, nämlich maximal 100 Euro. Die Klangqualität ist eher durchschnittlich, aber wenn aktive Lärmreduzierung ein entscheidendes Kriterium ist, dann sind diese Kopfhörer in dieser Preisklasse eine gute Wahl.

Zwischen diesen beiden Referenzen bildet der Jabra Elite 45h einen schönen Zwischenstopp. Er begrenzt mehr Bruch beim Klang als sein Rivale Plantronics, indem er den ANC opfert, und bietet eine bessere Akkulauzeit als der Sennheiser, zum Nachteil der HD-Audio-Codecs.

Akkulaufzeit von 45 Stunden

Das ist der zweite wichtige Punkt bei diesen Kopfhörern. Jabra kündigt eine Akkulaufzeit von 50 Stunden an. Ich benutze die Kopfhörer seit mehr als zwei Wochen im Büro und zu Hause zum Musikhören oder für Videostreaming. Konkret betragen meine Bürotage im Durchschnitt acht oder neun Stunden einschließlich der Mittagspause.

An diesen Tagen habe ich die Kopfhörer durchschnittlich fünf Stunden benutzt. Einmal zu Hause, gegen 19 Uhr, nutze ich sie noch mindestens zwei bis drei Stunden, um mir meine Filme/Serien anzusehen. Zu den zwei Wochenenden in meiner Testphase kann ich nichts sagen, irgendwann muss ich die Verbindung abbrechen. Wir befinden uns also auf einem niedrigen Durchschnitt (sicherlich sehr approximativ) von sieben Stunden pro Tag, ohne die Wochenenden zu zählen.

Alles in allem musste ich zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels die Jabra Elite 45h nur zweimal in zwei Wochen aufladen. Ich habe also nie wirklich die runde Zahl der versprochenen 50 Stunden Akkulaufzeit erreicht, aber ich habe die 45 Stunden definitiv überschritten.

Dies ist eine stratosphärische Akkulaufzeit im Vergleich zu jedem anderen Headset auf dem Markt, selbst im High-End-Bereich, was hauptsächlich auf das Fehlen des ANC zurückzuführen ist. Und ich habe die Jabra Elite 45h recht ausgiebig genutzt. Bei einer klassischeren Nutzung von zwei bis drei Stunden pro Tag wird es leicht eine Woche oder länger dauern, bevor es an eine USB-C-Stromversorgung angeschlossen werden muss.

Das Aufladen geht auch recht schnell, Ihr erhaltet fast acht Stunden Akkulaufzeit, wenn Ihr das Headset 15 Minuten lang am Stromnetz angeschlossen lasst. In diesem Punkt ist es ein voller Erfolg für die Jabra Elite 45h, die ihren Namen gut tragen (45 Stunden, badoum-tss).

Die App Sound+

Wie immer bei den Jabra Produkten ist die Jabra Sound+ Begleitapp eine großartige Möglichkeit, den Klang der Kopfhörer anzupassen.

Wenn Ihr die Jabra Elite 45h mit der App verbindet, bietet die App sofort die Möglichkeit, das Gehör zu testen, um den Klang des Headsets anzupassen. Diese MySound-Funktion fragt nach Alter und Geschlecht (ich wusste nicht, dass das Gehör dadurch beeinträchtigt ist).

Dann spielt die Anwendung Klänge auf den tiefen und hohen Frequenzen ab, indem sie die Dezibel crescendiert, um den Hörbereich (die Menge der Frequenzen, die Ihr hören könnt) zu berechnen.

Für den Rest gibt es einen 5-Band-Grafik-Equalizer mit der Möglichkeit, aus einer Auswahl von Voreinstellungen zu wählen oder eigene EQ-Profile zu erstellen und diese dann zu speichern. Es ist wirklich ein großer Gewinn im Hinblick auf die Anpassung der Audio-Erfahrung.

Mikrofon für Anrufe

Wenn ich einen großen Mangel nennen müsste, den alle drahtlosen Headsets und Kopfhörer gemeinsam haben, dann ist es die Qualität der Mikrofone während der Gespräche, die bestenfalls durchschnittlich, aber im Allgemeinen mittelmäßig ist.

Jabra liegt im oberen Bereich des Mittelfeldes. Der Hersteller rühmt sich mit seiner 2-Mikrofon-Technologie, die Umgebungsgeräusche herausfiltern und die Stimme isolieren soll.

Die berühmte "2-Mikrofon"-Technologie des Jabra Elite 45h / © NextPit

Sicher ist, dass meine Stimme viel klarer ist, wenn ich mit dem Jabra Elite 45h telefoniere, als mit den 300 Euro True-Wireless-Kopfhörern, die ich derzeit benutze. Meine Stimme "scheppert" nicht, wenn ich "Keine Panik" zu meinem Chef sage, der sich fragt, wann ich endlich meinen Test beendet habe. Es "scheppert" auch nicht, wenn ich zu Beginn eines Aufrufs freudig "Hallo" sage.

Die tiefe und präzise Klangsignatur

Traditionell klangen Jabra-Kopfhörer für mich immer eher bassorientiert. Der Frequenzbereich ist der klassische 20 bis 20.000 Hz.

Aber die 40-mm-Treiber liefern (über die einzigartige SBC-Codec-Unterstützung) tiefe, großzügige Bässe, die Euch aufwecken, anstatt mit der Tiefe zu erschlagen.

Auf der anderen Seite bemerkte ich ein wenig Zischen in den hohen Frequenzen, aber die Gesamtwiedergabe bleibt erstaunlich genau. Was ich damit meine, ist, dass selbst bei bassreichen Klängen (die ich mir normalerweise anhöre) der Bass nicht den Rest der musikalischen Botschaft übertönt.

Der Gesang bleibt klar erkennbar, ebenso wie die Instrumente, was der Audiosignatur ein wenig Wärme verleiht. Der perkussive Rhythmus des Basses wird nicht durch den Gesang unterbrochen, der noch genügend Raum hat, um sich auszudrücken.

Der einzige wirkliche schwarze Fleck ist der Diskant, der besonders dann quietscht, wenn man in den Dezibel aufsteigt.