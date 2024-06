Jackery Navi 2000: Design und Verarbeitung

Der Jackery Navi 2000 kommt im typischen Formfaktor von Jackery Powerstations. Das Kunststoffgehäuse mit den abgerundeten Ecken und Kanten ist aber nicht im typischen Schwarz-Orange gehalten, sondern neutralgrau. Innenleben und Funktionsumfang unterscheiden sich jedoch fundamental von gewöhnlichen Powerstations.

Was uns gefällt:

Schickes, vollintegriertes Design

Staub- und Wasserschutz nach IP65

Integrierte Heizung für Funktion bis -20°C

Was uns nicht gefällt:

Gehäuseoberseite fühlt sich teilweise etwas billig an

keine Wandmontage möglich

Wenn Ihr den Jackery Navi 2000 kauft, benötigt Ihr nur noch Solarpanels. Alle weiteren Komponenten sind im hellgrauen Alugehäuse mit dem orangenen Jackery-Schriftzug integriert. Der Navi 2000 ist übrigens nach IP65 gegen Staub und Wasser geschützt und darf damit problemlos unter freiem Himmel stehen. Im Test funktionierte der Speicher auch nach einigen Regengüssen noch einwandfrei – auch die Kunststoffoberseite etwas klapprig wirkt und nicht so ganz zum hochwertigen Alugehäuse passt. Eine Wandmontage des Navi 2000 ist übrigens nicht möglich, aufgrund der recht tiefen Bauform aber auch wenig sinnvoll.

Jetzt aber zu den Solarpanels: Die PV-Module könnt Ihr wahlweise bei Jackery kaufen oder Euch bei Drittanbietern besorgen. Ihr müsst lediglich darauf achten, dass die Spannung zusammenpasst – aber darauf kommen wir später im Leistungsteil dieses Tests noch zu sprechen. Für den Anschluss der PV-Module gibt es zwei Paare von MC4-Eingängen. Und jetzt kommt der große Unterschied zu "normalen" Powerstations, wie sie Jackery bislang gebaut hat: Neben den Solareingängen befindet sich ein netzsynchroner 230-V-Ausgang.

An der Seite des Jackery Navi 2000 gibt es zweimal zwei MC4-Eingänge. Daneben befindet sich der 230-V-Anschluss, über den der Strom netzsynchron ins Hausnetz eingespeist werden kann. / © nextpit

Hier könnt Ihr die Navi 2000 in eine beliebige Schuko-Steckdose einstöpseln – idealerweise eine Außensteckdose –, und der Speicher speist dann wohldosiert den Solarstrom in Euren Haushalt ein. Gegenüber "klassischen" Balkonkraftwerken liegt der große Vorteil darin, dass Ihr dem Jackery-Speicher auf verschiedene Arten Euren Energiebedarf mitteilen könnt. Tagsüber produzierte Solar-Überschüsse gehen dann nicht ans öffentliche Stromnetz verloren, sondern werden im Akku gespeichert und lassen sich dann Abends oder Nachts nutzen.

So lässt sich die Einspeiseleistung des Navi 2000 regeln:

Ohne zusätzliche Hardware: Ihr könnt einfach die Grundlast Eures Haushalts in der App einstellen, also beispielsweise 200 W. Alles, was die PV-Module oberhalb von 200 W produzieren, wird im Akku gespeichert. Fällt die PV-Leistung unter 200 W, füllt der Navi 2000 den Fehlbetrag aus dem Akku auf – bis der Akku leer ist. Am nächsten Tag geht das Spiel dann von vorne los. Mit einfachen Smart-Plugs: Mit Hilfe vom neu vorgestellten Jackery Smart Pro Plug oder mit smarten Shelly-Steckdosen könnt Ihr die Einspeiseleistung dynamisch und automatisch nach oben regeln lassen, sobald ein energiehungriger Verbraucher anspringt. Steckt Euer Fernseher beispielsweise in einer smarten Shelly-Steckdose, dann schraubt der Navi 2000 automatisch die Einspeiseleistung um den Mehrverbrauch Eures TVs nach oben, sobald dieser eingeschaltet ist. Mit einem Leistungsmesser im Stromkasten: Wer es wirklich ganz exakt möchte, der kann auch mit einem Stromverbrauchsmessgerät direkt den Gesamtverbrauch des Haushalts im Stromkasten messen. Zum Start klappt das etwa mit dem Shelly Pro 3EM. Dieser lässt sich dann mit der Jackery-App verbinden und sagt dem Navi 2000 immer ganz präzise, wie viel eingespeist werden muss, um den gesamten Haushaltsverbrauch zu kompensieren. Natürlich klappt das nur bis zur maximal erlaubten Einspeiseleistung von 800 W.

Das Setup des Navi 2000 in der App dauert gerade einmal drei Minuten und ist selbsterklärend. / © nextpit

Ein ganz grundsätzlicher Punkt: Um die verschiedenen Phasen müsst Ihr Euch keine Sorgen machen: Praktisch alle in Deutschland verbauten Zähler arbeiten saldierend und addieren die Leistung auf allen drei Phasen. Habt Ihr also auf allen drei Phasen einen Verbrauch von 200 W und speist dann auf einer Phase 600 W ein, bleibt Euer Stromzähler "stehen". Jackery arbeitet aber daran, einen Parallelbetrieb mehrerer Navi 2000 zu ermöglichen. Wenn sichergestellt wäre, dass die Geräte auf unterschiedlichen Phasen laufen, ließen sich womöglich auch je Phase 800 W einspeisen – also insgesamt 2.400 W. Aber wie gesagt: Das ist noch Zukunftsmusik.

Das Gehäuseoberseite des Jackery Navi 2000 besteht aus Kunststoff, der Rest ist aus Aluminium gefertigt. / © nextpit

Im hier und jetzt klappt das Einrichten der verschiedenen Modi im Test einwandfrei. Ein Shelly-Smart-Plug im Heimnetzwerk beispielsweise wurde sofort anstandslos erkannt. Allerdings haben wir es nicht geschafft, die Verbindung erfolgreich herzustellen, vermutlich aufgrund der etwas umständlichen Integration unseres Shelly Plug S in unser Heimnetz. Wir werden das Feature mit einem neuen Shelly Plug S noch nachtesten und gehen fest davon aus, dass es klappt!