Jahr 2021 im Test: Das ist ja nochmal impflich ausgegangen

Dafür hatten wir aber in den meisten Gesellschaftssystemen kaum Zeit. Seitdem vor vielen Versionen die Gesellschaftsform "Kapitalismus" ausgerollt wurde, klaut er uns jedes Jahr 2.088 Stunden unserer Lebenszeit. Im Optimalfall, versteht sich. Hier muss die Menschheitsgeschichte dringend nachbessern. Warum arbeiten wir allesamt an der Beschleunigung unserer Produktivität durch Maschinen, wenn die Arbeit dann doch nicht kürzer wird? Hier muss das Universum im nächsten Jahr eindeutig nachliefern!

So waren die Sommertage mal wieder sehr gut, zumindest in Mitteleuropa. Dabei gab es zahlreiche Sonnenstunden und die Nächte waren warm genug, um mit den menschlichen Fortbewegungsmitteln über den Planeten zu heizen. Wir Menschen lieben es einfach, bestimmte Distanzen in möglichst kurzer Zeit zurückzulegen.

Beim Design hat sich das Universum sehr stark am Vorgänger orientiert. Anders als das kommende Jahr war 2021 kein Schaltjahr, somit gab es 12 Monate, knapp 52 Wochen und ungefähr 365 Tage. Das ist auch gut so, denn sonst hätten wir es auf der Erde ganz schön ungemütlich.

Gelähmt von dieser Mammutaufgabe meckerte die Menschheit lieber über scheinbar wichtigere Dinge: Unsere Pakete kamen im Jahr 2021 mit größerer Verzögerung – oder auch mal gar nicht – an! Ein Unding, das einen überraschend simplen Grund hatte. Ein Schiff steckte im Suez-Kanal fest. Und ein 200.000 Tonnen schweres Containerschiff zu befreien, ist gar nicht so einfach. Wir bräuchten ein 400.000 Tonnen schweres Schiff, um es anzuheben – da wir das nicht haben, mussten ein paar Bagger ran. Das hätte sich 2020 niemand ausdenken können!

Für diese Dinge wird 2021 in die Geschichtsbücher eingehen, doch leider wird diese Zahl mit ihrer Quersumme von 5 auch auf den dunklen Seiten stehen. So konnten die Taliban sich die Herrschaft über Afghanistan sichern und die Umwelt scheint als Folge der Erderwärmung weiter verrückt zu spielen. Weite Teile Deutschlands wurden überflutet und zum Jahresende fegten mehrere Tornados durch die USA – 2021 zeigte somit auch vor der Haustür der wichtigsten Entscheidungsträger:innen, wie machtlos wir sein werden, wenn wir die globale Erderwärmung nicht angehen.

Einen Befreiungsschlag haben wir aber in großem Stile auch gegen das neuartige Coronavirus geschafft. Obwohl wir mit ein wenig Ungewissheit die ersten Impfnadeln in Arme steckten, sahen wir 8,47 Milliarden Impfosen später: Die Welt hat es geschafft, in weniger als einem Jahr einen effektiven und in den meisten Fällen ungefährlichen Impfstoff herzustellen. Eine Glanzleistung, die zu vergangenen Epi- und Pandemien deutlich länger dauerte.

Im gleichen strukturellen Konzept hielt das Jahr 2021 aber eine Vielzahl an Überraschungen bereit. Allen voran – und das bestätigt der Google-Jahresrückblick – die Netflix-Serie Squid-Game. Ich muss zugeben, mich mit diesem Thema nicht beschäftigt zu haben. Ich habe mir aber grob sagen lassen, worum es hier geht und ich kann den Hype nachvollziehen . Sich nach dem Lockdown-Jahr 2020 anzuschauen, wie sich Menschen in Kinderspielen gegenseitig die Birne weichkloppen und dabei gehörig Kunstblut spritzt, klingt nach Ekstase und dem richtigen Befreiungsschlag nach den ganzen Lockdowns.

Performance: Schere zwischen klug und naiv öffnet sich weiter

Die Menschheit hat im Jahr 2021 viele Fortschritte gemacht – und das nicht nur auf globaler Ebene. Mit schier unbändiger Wissbegierde saugten wir dieses Jahr Informationen zu Viren, Hygieneregeln, NFTs, Crypto, Elon Musk, Billie Eilish, Biontech, Moderna und alle weiteren Impfstoffe auf. Während sich viele bildeten, sank aber das Misstrauen in den Konsens, den wir zum Wohle aller regelmäßig treffen müssen.

Hat mir gefallen:

Wissbegierde vieler Menschen im Bereich der Medizin

Fortschritte bei Gleichberechtigung, Toleranz und Offenheit

Bekannter Demagoge und Ex-Talkshow-Host nicht mehr im Amt

Hat mir nicht gefallen:

Misstrauen in die Wissenschaft wächst

Andere Volksverhetzer verhetzten andere Völker – Hetz, Hetz!

Wieder zu viel weggeguckt

Hätte mir jemand gesagt, dass ich einmal am Ostertisch mit meiner Familie über Begriffe wie "Evidenz, Reliabilität und Inzidenz" diskutierte, ich hätte ihm oder ihr nicht geglaubt. Während die Menschheit die gewaltige Hürde namens Corona-Pandemie kämpferisch überschreitet, gewinnen wir Terabyte für Terabyte an neuen Erkenntnissen dazu. Ganz Luhmann fokussierten sich nämlich alle gesellschaftlichen Systeme im Jahr 2020 darauf, die Systeme der Medizin und der Wissenschaft zu stützen. Das sorgt für Fortschritt, auch wenn andere Bereiche zu kurz kommen. Und im Jahr 2021 hatten wir endlich Zeit, uns die Perlen dieser Erkenntnisse auf der Zunge zergehen zu lassen.

Wissenschaft begeistert und überall auf der Welt gibt es Menschen, die ihr Vertrauen in Statistiken, Expert:innenmeinungen und widerlegbare Thesen steckten. Aber das System der Wissenschaft funktioniert anders als der private Freundeskreis – und damit können einige Menschen nur sehr schwer umgehen. Wissenschaftler:innen haben keine Meinungen, sie haben Ergebnisse und formulieren anhand dieser Thesen – und diese gilt es zu widerlegen, um voran zu kommen. Und wo Wissenschaftler:innen versuchen, den Abstand zwischen Realität und Messwert zu verringern, witterten manche Menschen böse Absichten.

Es ist ja auch schwer zu verstehen, dass eine These in der Wissenschaft an Qualität dazugewinnt, wenn sie widerlegt wird. Nur so finden wir heraus, wie Dinge wirklich sind. Und wer das nicht versteht, der fühlt sich eben verarscht – und wer sich verarscht fühlt, der vertraut nicht mehr. Und Misstrauen ist in gewisser Art das Mastfutter im Halse derer, die mit ihren eigenen Ideologien Schaden verursachen wollen. Ein gefährliches Spiel, für das wir am Ende alle büßen müssen.

In einer Zeit, in der alle Opfer sind, gibt es aber niemanden, der Schuld trägt. Daher wäre es falsch, den Blick auf das Jahr 2021 finster werden zu lassen. Gleichzeitig wird es existenziell für das Jahr 2022 sein, Augen und Ohren offen zu halten. Die Menschheit spaltet sich – in Informierte, die sich wegen dieser Informiertheit überlegen fühlen, und in "scheinbar Informierte", die sich in Folge dessen nicht mehr informieren wollen. Da wir aber 2022 alle mitnehmen wollen, müssen wir wohl oder übel miteinander reden!